24 мая 2026 в 04:09

«Она будет уничтожена»: в США раскритиковали атаку Украины на ЛНР

Риттер: Россия имеет право наказать Украину после атаки на ЛНР

Атака Украины на ЛНР лишь подтвердила преступный характер киевских властей и предоставила РФ полное право на их наказание, заявил американский военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер. Он добавил, что в случае сопротивления Украина «будет уничтожена».

Украина — это преступное предприятие, действующее вне рамок закона. У нее нет прав. Со стороны России позволять кому-либо заявлять о моральной равноценности сторон — абсурд. Россия имеет полное право наказать Украину. И если Украина будет сопротивляться, она будет уничтожена, — написал он в соцсетях.

Аналитик выразил надежду, что Россия «движется именно по этой траектории». По его словам, тогда «мир вздохнет спокойнее».

Ранее в ЛНР объявили двухдневный траур после гибели 21 человека при ударе по колледжу в Старобельске, сообщил глава республики Леонид Пасечник. По его словам, решение принято на уровне руководства республики и пройдет 24 и 25 мая.

До этого стало известно, что в ЛНР 35 человек были ранены при ударе ВСУ по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа. Как уточнил Пасечник, двоих человек удалось быстро поднять на поверхность, они были незамедлительно переданы медикам.

