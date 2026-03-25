25 марта 2026 в 18:08

«С нуля»: МАИ о локализации разработки спутников «Рассвет»

МАИ: локализация разработки спутников «Рассвет» стала важным звеном в их выпуске

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Локализация критических узлов проектирования спутников «Рассвет» оказала сильное влияние на их серийное производство, сообщил сайт Московского авиационного института (МАИ). В учреждении отметили, что таким образом удалось предотвратить типичную для отрасли ситуацию, когда каждый аппарат приходится переразрабатывать практически с нуля.

Важную роль сыграла локализация разработки всех критических узлов <...> Это позволило избежать типичной для космической отрасли ситуации, когда уникальный, дорогостоящий аппарат приходится перепроектировать практически с нуля для каждого нового экземпляра, — отметили в МАИ.

В университете заявили, что разработчики адаптировали под требования серийного выпуска системы энергопитания, связи и двигательные установки. Также инженеры использовали опыт, накопленный в ходе миссий «Рассвет-1» и «Рассвет-2».

Ранее Московский научно-исследовательский институт радиосвязи (МНИИРС) разработал и провел испытания спутниковой антенны «Эфир-600». Она предназначена для обеспечения широкополосной связью и доступом в интернет на борту воздушных судов.

МАИ
спутники
разработки
локализация
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

