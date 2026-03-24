Спутниковую антенну для интернета в самолетах создали в России МНИИРС разработал антенну «Эфир-600» для связи и интернета в самолетах

Московский научно-исследовательский институт радиосвязи (МНИИРС) разработал и провел испытания спутниковой антенны «Эфир-600», предназначенной для обеспечения широкополосной связью и доступом в интернет на борту воздушных судов. Система может устанавливаться на магистральные пассажирские самолеты как российского, так и иностранного производства, рассказали в пресс-службе института.

Помимо предоставления пассажирам доступа к интернету, «Эфир-600» обеспечит экипаж каналом голосовой связи и обмена данными с землей через системы ACARS и CPDLC, в том числе на трассах с ограничениями по другим видам связи, — сказано в сообщении.

Устройство работает с геостационарными спутниками в Ku-диапазоне частот. Как пояснили разработчики, антенна способна самостоятельно наводиться на спутник, захватывать и удерживать канал связи, а также передавать информацию в режиме реального времени независимо от скорости и высоты полета.

В ходе ключевого этапа испытаний на полигоне института было подтверждено успешное подключение антенны к спутнику «Экспресс-АМ7». Система продемонстрировала работоспособность в реальных условиях, включая экстремальные температуры и смоделированные режимы полета.

Ранее в космос успешно запустили 16 спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет». Космические аппараты созданы на базе ее собственной платформы.