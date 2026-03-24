16 российских спутников успешно вывели на орбиту В космос успешно вывели 16 спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет»

В космос успешно запустили 16 спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет», сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «Бюро 1440». Космические аппараты созданы на базе ее собственной платформы.

23 марта в 20 часов 24 минуты состоялся первый пакетный запуск 16 космических аппаратов низкоорбитальной группировки связи российской аэрокосмической компании, — говорится в сообщении.

Спутники оснащены системой связи на архитектуре 5G NTN, обновленной системой энергопитания, терминалами межспутниковой лазерной связи нового поколения и плазменной двигательной установкой. Пакетный запуск выполнен с использованием системы отделения собственной разработки, сообщили разработчики.

Ранее компания «Космическая связь» сообщила, что телекоммуникационный спутник «Экспресс-АТ1» был признан утерянным после аварии, произошедшей 4 марта. Специалисты отметили, что причины происшествия неясны. Специалисты анализируют возможные причины нештатной ситуации и занимаются нейтрализацией ее последствий. В компании уточнили, что часть потребителей сможет восстановить прием спутникового телевидения в ближайшие дни после перенастройки оборудования на другую орбитальную позицию. Остальным абонентам потребуется до месяца для возобновления возможности приема сигнала.