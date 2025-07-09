В России придумали новый метод борьбы с распространенным недугом

Специалисты Московского авиационного института (МАИ) разрабатывают магнитный зонд, который может изменить подход к лечению мочекаменной болезни, пишет ТАСС Наука. Новый метод позволит удалять мелкие камни из почек. Это сложно сделать с помощью существующих технологий.

Зонд вводится через эндоскоп, после чего камни «прикрепляются» к нему с помощью магнитного «клея». Затем модуль выводится, а вещество смывается, что позволяет повторить процедуру при необходимости.

Отмечается, что по статистике почти у половины пациентов в урологических стационарах диагностируется мочекаменная болезнь. Современные методы лечения не всегда эффективны: в 50% случаев камни повторно появляются через несколько лет. Основная проблема заключается в камнях размером менее 2 мм, которые остаются в почках.

Ученые отмечают уникальность своей разработки. В Стэнфорде и в Медицинском университете Граца также ведутся исследования, однако их подходы имеют ограничения. Научная группа МАИ работает над доработкой механизма зонда и оценкой токсичности полимерного «клея», после чего планируется проведение предклинических испытаний.

Как заявил ранее уролог Дауд Гадаборшев, к образованию камней в почках приводит дефицит воды в организме, а также неправильное питание, воспалительные заболевания и сбои в обменных процессах. Помимо этого, фактором развития мочекаменной болезни может стать длительный прием некоторых лекарств.