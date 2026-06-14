В МИД РФ жестко высказались об атаке ВСУ на Курскую область

В МИД РФ жестко высказались об атаке ВСУ на Курскую область Мирошник: удар ВСУ по Курской области является военным преступлением

Атака украинского дрона на магазин в Курской области имеет все признаки военного преступления и преднамеренного удара, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Она нарушает международное гуманитарное право.

Атака имеет все признаки военного преступления и преднамеренного удара направленного на гражданское население и гражданский объект, — указал дипломат.

Ранее стало известно, что в слободе Белой Беловского района FPV-дрон совершил атаку на магазин. В результате удара у 43-летнего мужчины слепые осколочные ранения ног, у 16-летней девушки закрытая черепно-мозговая травма.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что в результате атаки дронов на город Саки погибла женщина. Он выразил соболезнования родным и близким погибшей, назвав произошедшее невосполнимой утратой для семьи.

Также губернатор Орловской области Андрей Клычков передавал, что в результате удара украинского беспилотника по жилому дому в Орле погиб мирный житель. Еще девять человек получили травмы, и сейчас им оказывается помощь.