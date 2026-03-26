26 марта 2026 в 13:35

Более 50 беспилотников атаковали Россию за последние пять часов

Минобороны РФ: средства ПВО сбили 57 украинских дронов за последние пять часов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Средства ПВО сбили 57 украинских дронов за последние пять часов, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Там уточнили, что дроны уничтожили в Новгородской, Белгородской, Рязанской, Курской, Тверской, Ростовской, Брянской, Калужской, Ярославской и Смоленской областях, а также в Московском регионе.

С 08:00 до 13:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов, — говорится в сообщении.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что российские средства противовоздушной обороны сбили еще два украинских дрона на подлете к Москве. Всего с начала суток город пытались атаковать 30 БПЛА противника. Информация о пострадавших не поступала.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины пострадал один мирный житель. В населенном пункте Юбилейный Алешкинского округа атака беспилотника пришлась на легковой автомобиль. Повреждения гражданской инфраструктуры зафиксированы в нескольких населенных пунктах региона.

