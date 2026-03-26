26 марта 2026 в 12:30

Что известно об атаке дронов ВСУ на Москву 26 марта

Силы ПВО сбили еще два дрона ВСУ на подлете к Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российские средства противовоздушной обороны сбили еще два украинских дрона на подлете к Москве, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Telegram. Всего с начала суток город пытались атаковать 30 БПЛА противника. Информация о пострадавших не поступала.

Отражена атака еще двух беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин.

Ранее он заявил, что из-за падения фрагментов дрона загорелся частный дом в окрестностях села Кленово, в происшествии пострадал один человек. Градоначальник добавил, что пламя потушили в кратчайшие сроки.

Кроме того, губернатор Виталий Королев проинформировал, что в Конаковском районе Тверской области обломки сбитого дрона пробили крышу частного строения. Зона разрушений оценивается в четыре квадратных метра. В доме проживают два человека. Погибших и пострадавших нет.

Также оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в порту Кавказ Темрюкского района в результате удара беспилотного аппарата ранения получили три человека. Помимо этого, повреждено одно плавсредство.

