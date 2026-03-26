Житель Подмосковья пострадал при атаке дрона ВСУ Собянин: из-за падения обломков БПЛА под Кленово пострадал один человек

Один человек пострадал в результате пожара в частном доме, начавшемся при падении обломков беспилотника, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, возгорание было зафиксировано в районе села Кленово.

Обломки упали в районе села Кленово, в результате чего в частном доме возник пожар, пострадал один человек. На месте работают городские экстренные службы, пострадавшему оказывают всю необходимую помощь, — уточнил градоначальник.

Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны уничтожили еще три дрона на подлете к Москве. Общее число сбитых за сутки БПЛА выросло до 28.

До этого при ударе дрона Вооруженных сил Украины по мотоциклу в хуторе Семейном Ракитянского округа погиб 18-летний мирный житель. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также рассказал, что в городе Грайвороне в результате атаки БПЛА на автомобиль скончалась женщина.

Кроме того, представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что за минувшую неделю свыше 130 человек, в том числе 10 детей, пострадали в результате поощряемого Западом террора со стороны ВСУ. Около 14 мирных жителей погибли.