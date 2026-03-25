На подлете к Москве уничтожили 28-й беспилотник Собянин: число сбитых дронов у Москвы достигло 28 после падения еще трех БПЛА

Силы противовоздушной обороны продолжают отражать массированную атаку беспилотников на столичный регион. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении еще трех дронов, общее число сбитых за сутки БПЛА выросло до 28.

Средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — отметил мэр столицы.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. В связи с угрозой в двух столичных аэропортах — Шереметьево и Внуково — введен особый режим. Взлет и посадка воздушных судов осуществляются по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов.

Атака беспилотников стала одной из самых массированных за последнее время. Ситуация остается на контроле у оперативных служб, аэропорты работают в режиме повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что при ударе дрона Вооруженных сил Украины по мотоциклу в хуторе Семейном Ракитянского округа погиб 18-летний мирный житель. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также рассказал, что в городе Грайвороне в результате атаки БПЛА на автомобиль скончалась женщина.