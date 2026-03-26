Обломки украинского дрона повредили крышу дома в российском регионе

В Конаковском районе Тверской области фрагменты сбитого беспилотника повредили кровлю частного дома, сообщил губернатор Виталий Королев в Telegram-канале. Площадь разрушений составила около четырех квадратных метров. В доме проживают два человека, никто не пострадал.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате падения обломков беспилотника произошло возгорание в частном доме в районе села Кленово, в котором пострадал один человек. По словам главы города, пожар был оперативно ликвидирован.

Кроме того, оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в порту Кавказ Темрюкского района Краснодарского края в результате атаки беспилотника пострадали три человека. Также повреждено одно судно.

Также в пресс-службе губернатора Саратовской области сообщили, что двое пострадавших при атаке беспилотников были госпитализированы. Состояние пациентов оценили как средней тяжести, но угрозы для жизни нет. Медицинская помощь им была оказана в полном объеме.