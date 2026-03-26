26 марта 2026 в 11:49

Что известно о последствиях атаки ВСУ на Херсонскую область

Сальдо сообщил о пострадавшем мирном жителе после атак ВСУ на Херсонскую область

Фото: Социальные сети
В результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины пострадал один мирный житель, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. В населенном пункте Юбилейный Алешкинского округа атака беспилотника пришлась по легковому автомобилю.

В Юбилейном Алешкинского округа атака беспилотника по легковому автомобилю привела к ранению мужчины 1976 года рождения. Он госпитализирован, — написал Сальдо.

Повреждения гражданской инфраструктуры зафиксированы в нескольких населенных пунктах региона. В Новой Маячке пострадали частный жилой дом и здание продовольственного магазина.

В Князе-Григорьевке обстрелы повредили один жилой дом и два неэксплуатируемых строения. В Новой Каховке под удар попало здание продовольственного магазина, а в Таврийске — хозяйственная постройка.

В Нововладимировке в результате удара беспилотника произошло возгорание жилого дома. Помимо этого, противник обстрелял Голую Пристань, Кардашинку, Новую Збурьевку, Нечаево, Песчановку, Подлесное, Подстепное и Старую Збурьевку. Всего атакам подвергся 31 населенный пункт области.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что девять жилых домов получили повреждения в результате удара украинского беспилотника по Молодогвардейску. По его словам, загорелась прилегающая к домам территория, пожарные оперативно прибыли на место и потушили пламя.

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
