В ЛНР раскрыли масштабы удара БПЛА по жилым домам Пасечник: девять домов получили повреждения в результате удара дрона по ЛНР

Девять жилых домов получили повреждения в результате удара украинского беспилотника по Молодогвардейску в ЛНР, заявил в MAX глава региона Леонид Пасечник. По его словам, загорелась прилегающая к домам территория, пожарные оперативно прибыли на место и потушили пламя.

В девяти домах повреждено остекление, кровля, ограждение участков. Загорелась прилегающая к домам территория. Пожарные не допустили переход огня на жилые помещения, — подчеркнул Пасечник.

Он уточнил, что обошлось без жертв и пострадавших. На месте падения обломков работают следователи СУСК России по ЛНР. Местные власти в ближайшее время проведут оценку ущерба и помогут жителям закрыть тепловой контур, резюмировал Пасечник.

В свое время Пасечник проинформировал, что в Станично-Луганском муниципальном округе ЛНР пять частных домов получили повреждения из-за удара украинских беспилотников самолетного типа по железнодорожной инфраструктуре. Глава региона тогда уточнил, что пострадавших среди жителей нет.

Также руководитель сообщал, что Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотниками по промышленной зоне в Алчевске. В результате повреждены объекты предприятия, включая два цеха и прилегающую территорию металлургического завода.