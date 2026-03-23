Раскрыты последствия удара дронов ВСУ по железной дороге в ЛНР

Пять частных жилых домов повреждены в Станично-Луганском муниципальном округе ЛНР в результате удара украинских беспилотников самолетного типа по железнодорожной инфраструктуре, сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших нет.

Сегодня ночью ВСУ атаковали Станично-Луганский муниципальный округ. БПЛА самолетного типа ударили по железнодорожной инфраструктуре. Повреждены пять частных домов. К счастью, обошлось без жертв, — отметил он.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали дронами-камикадзе село Поздняшовка Севского района. По его словам, в результате удара пострадала мирная жительница. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

До этого стало известно, что за два часа российские системы ПВО нейтрализовали и перехватили 29 беспилотников, запущенных Украиной. Дроны были сбиты над Ленинградской, Калужской, Курской, Рязанской и Липецкой областями. Кроме того, ВСУ предприняли попытку атаки на Московский регион.