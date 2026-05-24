ВСУ ударили по объекту культуры в Горловке

В Никитовском районе Горловки после атаки ВСУ повреждено учреждение культуры, сообщил глава города Иван Приходько в мессенджере МАКС. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее пять мирных жителей получили ранения в результате атак ВСУ на территории ДНР, рассказал глава региона Денис Пушилин. По его словам, под обстрелы и удары беспилотников попали Донецк, Горловка и населенные пункты Ясиноватского округа.

До этого в ЛНР объявили двухдневный траур после гибели 21 человека при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске, сообщил глава республики Леонид Пасечник. Решение принято на уровне руководства региона, траур прошел 24 и 25 мая, уточнил он.

Кроме того, Пасечник рассказал иностранным журналистам о регулярных атаках со стороны украинской армии. По его словам, ВСУ бьют по гражданским объектам на территории, приближенной к линии боевого соприкосновения.