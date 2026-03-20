Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 10:57

В ЛНР заявили об ударе по металлургическому объекту

Пасечник: БПЛА атаковали промышленную зону Алчевска в ЛНР

Алчевский металлургический комбинат Алчевский металлургический комбинат Фото: Николай Чикичу/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотниками по промышленной зоне в Алчевске, повреждены объекты предприятия, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Речь идет о двух цехах и прилегающей территории металлургического завода.

Сегодня утром враг снова атаковал нашу республику. Вражеские БПЛА ударили по промышленной зоне в Алчевске. Повреждено гражданское предприятие, которое выпускает продукцию только для мирных целей. Задеты два цеха и прилегающая территория к металлургическому заводу, — написал Пасечник.

Ранее Мирошник заявил, что свыше 27,5 тыс. российских мирных жителей пострадали с февраля 2022 года в результате действий украинских властей. По его словам, порядка 4 тыс. из них — жители Белгородской области.

Он также отметил, что преступления Киева, включая недавнюю атаку на Брянск, направлены на срыв переговорного процесса по урегулированию на Украине. По данным губернатора региона Александра Богомаза, в результате ракетного удара ВСУ погибли шесть человек, еще 37 человек получили травмы.

атаки ВСУ
ЛНР
пасечник
дроны
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украина содрогнулась от массированного и групповых ответных ударов
Жителям Краснодарского края рассказали о загрязнении реки Кубань
«Настоящий мужчина»: Дворцов предположил, что долг Лерчек погасил экс-муж
Удары по Украине сегодня, 20 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Бюджету пообещали миллиарды рублей ежедневно за счет водителей без ОСАГО
Деревянный ящик из леса привел россиянина прямиком на нары
Экс-зампредов кабмина Ивановской области осудили на 10 лет за коррупцию
Суд решил судьбу ивановских чиновников-коррупционеров
Юрист дал советы, как правильно поменять батареи в квартире
Энергетик ответил, при каком условии неизбежен скачок цен на нефть и газ
Кронпринцесса Норвегии сделала громкое заявление о связях с Эпштейном
Украинские дроны-камикадзе атаковали гражданский автомобиль под Брянском
Пожизненное для душегуба: рецидивист изнасиловал и убил мать двоих детей
На Западе раскрыли, как конфликт в Иране делает Трампа слабее
Минобороны России назвало число освобожденных за неделю населенных пунктов
Немецкий дипломат сбил курьера в Санкт-Петербурге и скрылся
Страна-сосед России начала массово вакцинировать скот
Внимательность тренера спасла жизнь спортсмену
На СВО назвали имя человека, знавшего «кто такая Пугачева» на самом деле
Экс-замглавы Челябинской области осудили за мошенничество с коттеджами
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.