В ЛНР заявили об ударе по металлургическому объекту

В ЛНР заявили об ударе по металлургическому объекту Пасечник: БПЛА атаковали промышленную зону Алчевска в ЛНР

Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотниками по промышленной зоне в Алчевске, повреждены объекты предприятия, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Речь идет о двух цехах и прилегающей территории металлургического завода.

Сегодня утром враг снова атаковал нашу республику. Вражеские БПЛА ударили по промышленной зоне в Алчевске. Повреждено гражданское предприятие, которое выпускает продукцию только для мирных целей. Задеты два цеха и прилегающая территория к металлургическому заводу, — написал Пасечник.

Ранее Мирошник заявил, что свыше 27,5 тыс. российских мирных жителей пострадали с февраля 2022 года в результате действий украинских властей. По его словам, порядка 4 тыс. из них — жители Белгородской области.

Он также отметил, что преступления Киева, включая недавнюю атаку на Брянск, направлены на срыв переговорного процесса по урегулированию на Украине. По данным губернатора региона Александра Богомаза, в результате ракетного удара ВСУ погибли шесть человек, еще 37 человек получили травмы.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате ракетного удара ВСУ по региону погибли шесть человек. По его словам, еще 37 человек получили травмы.