Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 16:47

Пчеловод из Чувашии рассказал, как правильно выбрать мед

Пчеловод Николаевский: настоящий мед определяется по вкусу и тягучести

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Проверять качество меда следует в лаборатории, но есть два простых признака качественного лакомства, рассказал в беседе с NEWS.ru пчеловод из Чувашии Александр Николаевский. По его словам, настоящий мед должен тянуться, образовывать горку при падении и оставлять послевкусие, а сильный запах при открытии банки может сигнализировать о фальсификате.

Самая правильная проверка на мед — это только лабораторное исследование, но есть простые правила, обязательные для любого меда. Это тягучесть и вязкость. Мед должен обязательно накручиваться, наворачиваться. При падении на поверхность он образует горочку. Если мы берем тоненькую струйку меда, в тот момент, когда он сначала тянется, тянется, даже с величиной волос не обрывается. А при обрыве, рано или поздно он оборваться должен. Мед подтягивается жгутиком. Если вы то же самое проделаете со сгущенкой, он будет постоянно отрываться, отрываться вот этого подтяжки не будет, — сказал пчеловод.

Николаевский отметил, что во время дегустации меда сначала человек чувствует его основные вкусовые качества. Это может быть горчинка, кислинка, першение. Но когда мед растворился, обязательно должно оставаться послевкусие меда, отметил он. Это могут быть разные оттенки, но само послевкусие длится примерно в районе минуты, уточнил специалист.

Ну и что еще хочется сказать, что по запаху мед определять не надо, потому что это не парфюм. Постоянного источения запаха у меда нет. То есть вы хотите проверить мед на запах, вы открываете тару, запах вышел, вы его почувствовали, через несколько секунд запах ушел. Мед запах копит. Это не ароматизаторы, которые постоянно источают запах. Поэтому если мед в открытом в виде дает очень резкий запах, ну это надо остерегаться, — заключил Николаевский.

Ранее врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин сообщил NEWS.ru, что чай с лимоном и медом не способен защитить от болезней, поскольку он лишь тонизирует и согревает горло. По его словам, такой напиток содержит полезные вещества, но их в небольших порциях недостаточно для реального эффекта.

мёд
продукты
пасечник
эксперты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Газманов стал популярнее Крида? Почему зумеры танцуют под музыку 90-х
Идеальная картошка по-деревенски: секрет золотистой корочки
Составлен список артистов, поддержавших Пугачеву, несмотря на интервью
Женщина гуляла по авторынку, пока ее дети горели заживо в доме
В Европе прочат Зеленскому крах из-за скандала с взрывчаткой в Грузии
Пригожин объяснил, почему Пугачева покинула Россию
Дмитриев раскрыл, почему число экономических партнеров России растет
В Московской области дали совет по сбору лекарственных трав
Мужчина надругался над 11-летней девочкой в Москве
«Не все так просто»: военэксперт раскрыл сценарий освобождения Запорожья
Аномальная жара унесла жизни почти 30 тысяч человек этим летом
Мэр украинского города нашел в своем кабинете прослушку
Лукашенко сравнил свои навыки владения белорусским и русским языками
В Орле простились с погибшими при разминировании бойцами
В Египте развернули спецоперацию по поиску исчезнувшего артефакта
В Германии раскрыли истинное отношение немцев к антироссийской истерии
Скончался балетмейстер Юрий Папко
Стилист назвала самые модные универсальные укладки волос
Россиянина обманули псевдосотрудники ЖКХ и Росфинмониторинга
В ГД назвали внесение Загитовой в базу «Миротворца» маркетинговым ходом
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.