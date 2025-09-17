Пчеловод из Чувашии рассказал, как правильно выбрать мед

Проверять качество меда следует в лаборатории, но есть два простых признака качественного лакомства, рассказал в беседе с NEWS.ru пчеловод из Чувашии Александр Николаевский. По его словам, настоящий мед должен тянуться, образовывать горку при падении и оставлять послевкусие, а сильный запах при открытии банки может сигнализировать о фальсификате.

Самая правильная проверка на мед — это только лабораторное исследование, но есть простые правила, обязательные для любого меда. Это тягучесть и вязкость. Мед должен обязательно накручиваться, наворачиваться. При падении на поверхность он образует горочку. Если мы берем тоненькую струйку меда, в тот момент, когда он сначала тянется, тянется, даже с величиной волос не обрывается. А при обрыве, рано или поздно он оборваться должен. Мед подтягивается жгутиком. Если вы то же самое проделаете со сгущенкой, он будет постоянно отрываться, отрываться вот этого подтяжки не будет, — сказал пчеловод.

Николаевский отметил, что во время дегустации меда сначала человек чувствует его основные вкусовые качества. Это может быть горчинка, кислинка, першение. Но когда мед растворился, обязательно должно оставаться послевкусие меда, отметил он. Это могут быть разные оттенки, но само послевкусие длится примерно в районе минуты, уточнил специалист.

Ну и что еще хочется сказать, что по запаху мед определять не надо, потому что это не парфюм. Постоянного источения запаха у меда нет. То есть вы хотите проверить мед на запах, вы открываете тару, запах вышел, вы его почувствовали, через несколько секунд запах ушел. Мед запах копит. Это не ароматизаторы, которые постоянно источают запах. Поэтому если мед в открытом в виде дает очень резкий запах, ну это надо остерегаться, — заключил Николаевский.

