Суд отказался взыскать 15 млн рублей с дроппера из дела Долиной

Йошкар-Олинский суд отказался взыскивать 15 млн рублей с дроппера Александра Келдыбаева, участвовавшего в мошенничестве против певицы Ларисы Долиной. Производство по делу прекращено из-за смерти ответчика до начала разбирательства, передает ТАСС.

Из выписки по счету Келдыбаева А. В. следует, что 21.06.2024 он получил денежные средства от Долиной Л. А. в размере 5 млн рублей, 27.06.2024 — 10 млн рублей. В ходе рассмотрения гражданского дела установлено, что Келдыбаев А. В. умер, — говорится в материалах суда.

Ранее суд обязал девятерых других дропперов из этого дела выплатить певице 49 млн рублей. Все они проживали в Йошкар-Оле. Как следует из решений, деньги переводились по указанию мошенников, действовавших с Украины, а счета дропперов открывались за день до поступления средств.

Между тем стало известно, что в деле о хищении около 180 млн рублей у Долиной фигурирует не менее 10 счетов в разных банках. Следователи установили, что мошенники использовали эту сеть счетов для перевода похищенных средств.