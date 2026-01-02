Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 09:23

Суд отказался взыскать 15 млн рублей с дроппера из дела Долиной

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Йошкар-Олинский суд отказался взыскивать 15 млн рублей с дроппера Александра Келдыбаева, участвовавшего в мошенничестве против певицы Ларисы Долиной. Производство по делу прекращено из-за смерти ответчика до начала разбирательства, передает ТАСС.

Из выписки по счету Келдыбаева А. В. следует, что 21.06.2024 он получил денежные средства от Долиной Л. А. в размере 5 млн рублей, 27.06.2024 — 10 млн рублей. В ходе рассмотрения гражданского дела установлено, что Келдыбаев А. В. умер, — говорится в материалах суда.

Ранее суд обязал девятерых других дропперов из этого дела выплатить певице 49 млн рублей. Все они проживали в Йошкар-Оле. Как следует из решений, деньги переводились по указанию мошенников, действовавших с Украины, а счета дропперов открывались за день до поступления средств.

Между тем стало известно, что в деле о хищении около 180 млн рублей у Долиной фигурирует не менее 10 счетов в разных банках. Следователи установили, что мошенники использовали эту сеть счетов для перевода похищенных средств.

дропперы
Долина
суды
квартиры
мошенники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нехватка людей вынудила ВСУ отменить отпуска после ранений
В Британии нашли связь между атакой на резиденцию Путина и Трампом
Иноагент не отчитался и снова получил удар по кошельку от суда
Хакеры взломали сайт со списком жертв удара ВСУ по Херсонской области
Суд отказался взыскать 15 млн рублей с дроппера из дела Долиной
Россиянам рассказали о мошеннической схеме с липовыми сотрудниками банков
Появилось видео начала пожара, который унес жизни 40 людей в Швейцарии
Специализированные площадки для выгула собак в Москве
Авиаколлапс на юге России стал причиной задержки 40 рейсов
СК сообщил о гибели 27 человек при теракте в Хорлах
В Херсонской области изъяли фрагменты БПЛА после теракта
Психолог ответила, как не корить себя за провалы при подведении итогов года
Шоу Навки, квесты, пряники: куда пойти с детьми в новогодние праздники
В Киеве задержали директора детсада из ДНР, которая приехала за пенсией
В спутниках Starlink Маска увидели угрозу безопасности
Астрономы раскрыли последствия максимального сближения Земли и Солнца
Россиянам рассказали, как избежать травм при катании на тюбингах
Гороскоп 2 января: кому пора в отпуск? Чего ждать от начальства?
Появились новые данные о пострадавших детях после военного преступления ВСУ
Стало известно, кто помог Зеленскому в кровавой атаке на Хорлы
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку
Семья и жизнь

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку

Удары по Украине сегодня, 31 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
Мир

Удары по Украине сегодня, 31 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.