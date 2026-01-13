Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 13:18

Долиной вручат «Золотой граммофон»

НТВ: Долина вошла в число лауреатов премии «Золотой граммофон»

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Лариса Долина удостоилась звания лауреата Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон», сообщает НТВ. Церемония награждения пройдет в прямом эфире телеканала 17 января.

В числе лауреатов 30-й церемонии «Золотой граммофон»: <…> Лариса Долина, Леонид Агутин и Анжелика Варум, Мари Краймбрери, Юрий Киселев и Мот, Николай Басков, NЮ и Асия, Сергей Лазарев, Татьяна Иванова (группа «Комбинация») и Татьяна Куртукова, — отмечается в сообщении канала.

Ранее стало известно, что Долина якобы столкнулась с отменой сольного концерта «Юбилей на бис». Билеты на шоу продавались около полугода, однако к концу декабря было реализовано лишь около 15% от общего числа мест. В связи с низким спросом продажи были приостановлены в январе. Сейчас организаторы, как утверждается, ищут новую дату для проведения концерта, чтобы успеть заполнить зал.

При этом телеведущий Отар Кушанашвили заявил, что Долина обречена быть проклятой до конца дней. По его словам, случай со скандальной квартирой в Хамовниках надолго оставит осадок в памяти поклонников певицы. Сам Кушанашвили охарактеризовал певицу как человека, который на бытовом уровне постоянно проявлял грубость и высокомерие по отношению к окружающим, что в конечном итоге и сформировало ее нынешний образ в глазах публики.

