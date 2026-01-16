Долиной вручат очередную премию

Народная артистка России Лариса Долина вошла в число лауреатов 30-й музыкальной премии «Золотой граммофон», сообщил телеканал НТВ. Церемония вручения наград будет показана в эфире 17 января.

Победителями юбилейной премии стали исполнители, чьи композиции в 2025 году пользовались широкой популярностью и как минимум один раз возглавляли хит-парад «Золотой граммофон».

Помимо Ларисы Долиной, награды получат Александр Панайотов, Анна Asti, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Дима Билан, Григорий Лепс, Леонид Агутин и Анжелика Варум, Татьяна Куртукова, Николай Басков, а также другие артисты.

Ранее продюсер Павел Рудченко предположил, что Долина получит Национальную музыкальную премию «Золотой граммофон», несмотря на недавний скандал, связанный с ее квартирой. При этом, по его мнению, такое решение может спровоцировать общественное недовольство.

Telegram-канал Mash сообщил, что концертный тур Долиной в Брянской и Калужской областях оказался под угрозой срыва. По информации канала, на запланированные выступления продано менее 10% всех билетов. Аналогичная ситуация, пишет Mash, сложилась и в Брянске, где на концерт пришло лишь около 70 зрителей при общем количестве мест порядка 800.