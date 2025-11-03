Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 13:58

Солистка «Комбинации» вышла в свет со сломанной рукой и попала на видео

Солистка «Комбинации» Татьяна Иванова выступила на концерте со сломанной рукой

Татьяна Иванова Татьяна Иванова Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова появилась на вручении премии «Золотой Граммофон» с гипсом на руке, передает StarHit. Артистка получила перелом за четыре дня до концерта.

Группа исполнила свои главные хиты: «Бухгалтер», Russian Girls и American Boy. Солистка «Комбинации» оказалась в числе 24 артистов, получивших награду на юбилейном концерте «Золотого Граммофона».

Приятная штуковина, очень красивая, стильная, — отметила Иванова.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что звезде сериала «Универ» Андрею Свиридову, сыгравшему роль телохранителя Гены, диагностировали «диабетическую стопу». По данным канала, актеру грозит ампутация из-за тяжелой формы заболевания. Уточняется, что несколько лет назад у Свиридова произошел перелом пальца, который из-за повышенного уровня сахара в крови не заживал длительное время.

Между тем стало известно, что актер Джесси Айзенберг, известный по роли в трилогии «Иллюзия обмана», решил стать донором почки для незнакомого человека. Он отметил, что операция пройдет через шесть месяцев. Актер заявил, что в нем «так много крови», что он чувствует необходимость «ее пролить».

