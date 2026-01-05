Атака США на Венесуэлу
05 января 2026 в 19:08

Свиридова похвасталась фотографией с 22-летним красавчиком

Свиридова трогательно поздравила младшего сына с 22-летием

Алёна Свиридова Алёна Свиридова Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Алена Свиридова поделилась с подписчиками радостным событием: ее младшему сыну Григорию исполнилось 22 года. Поздравление с совместной фотографией она опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Вот такая малюточка родилась 22 года назад. Все красивые слова давно сказаны. Есть понимание, что ты вырос и теперь сам проходишь игру под названием «жизнь», — написала певица.

Свиридова пообещала сыну всегда поддерживать его и быть рядом в трудные минуты, несмотря на то что Григорий уже сам принимает важные решения. Фанаты в комментариях присоединились к поздравлениям и пришли в восторг от модельной внешности юноши, назвав его копией матери.

Григорий появился на свет в 2004 году, его отец — манекенщик Дмитрий Мирошниченко. У певицы также есть старший сын Василий, который давно проживает в Канаде. Несмотря на большую разницу в возрасте — более 20 лет — братья поддерживают общение.

Ранее певица Диана Гурцкая рассказала, что ее сын сейчас полностью сосредоточен на учебе и пока не имеет избранницы. Артистка отметила удивительное сходство молодого человека с отцом в манере поведения, что вызывает у нее искреннюю радость. Она пообещала обязательно поделиться новостями о личной жизни сына, как только в ней произойдут изменения.
