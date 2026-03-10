Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 08:44

Пакистан начал собственную операцию на Ближнем Востоке

Reuters: Пакистан начал операцию по защите судоходных путей на Ближнем Востоке

ВМС Пакистана ВМС Пакистана Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Военно-морские силы Пакистана начали военную операцию на Ближнем Востоке под названием «Защитник морей», сообщает агентство Reuters со ссылкой на военнослужащих страны. В частности, Исламабад собирается защитить судоходные пути на фоне продолжающегося конфликта США, Израиля и Ирана. Кроме того, Пакистан намерен обеспечить безопасность поставок энергоносителей в регион.

ВМС Пакистана начали операцию по обеспечению морской безопасности для защиты судоходных путей и поставок энергоносителей, в то время как региональная напряженность угрожает ключевым морским маршрутам, — говорится в материале.

Ранее появилась информация, что окружение президента США Дональда Трампа настойчиво советует ему найти способ завершить военную операцию против Ирана. Советники опасаются падения общественной поддержки, особенно на фоне подорожания нефти и газа.

Они рекомендуют Трампу разработать план выхода из конфликта и представить его как следствие достижения всех поставленных целей. Сам же президент удивлен тем, что Тегеран отказывается капитулировать.

Пакистан
Ближний Восток
войны
конфликты
энергоносители
топливо
Иран
США
Израиль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский боец «Бумерангом» уничтожил уничтожил 13 БПЛА за неделю
Евродепутаты готовят «нож в спину» фон дер Ляйен
Хирург рассказала, может ли липосакция избавить от целлюлита
«Лишь бы вылететь»: застрявшие в Дубае туристы стоят за билетами даже ночью
Трамп начал расспрашивать советников о Вэнсе и Рубио в контексте выборов
В Израиле раскрыли дальнейшие планы по борьбе с «Хезболлой»
Блогер решил защитить честь и достоинство от продюсера «Ласкового мая»
Пакистан начал собственную операцию на Ближнем Востоке
Мужчина пришел в ярость от откровений бывшей жены и потребовал 3 млн рублей
Москвичам пообещали потепление до плюс 10 градусов
Ревва продает роскошную недвижимость, которую никто не хочет покупать
Мошенники стали чаще обманывать россиян по схеме о замене домофона
«Мне тяжело»: Овечкин заговорил о завершении карьеры
Адвокат раскрыл, реально ли добиться отмены санкций ЕС через суд
Раскрыто, сколько боеприпасов истратили США за два дня войны с Ираном
Фигурант дела о хищениях на курских фортификациях задолжал 4,3 млрд рублей
Верке Сердючке предсказали тюремный срок в России
Названо главное преимущество медиаторов в спорах с банками и МФО
Иллюзия прорыва, секретная бригада ВСУ: новости СВО на утро 10 марта
В МИД РФ озвучили, сколько жизней унесли атаки ВСУ за неделю
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.