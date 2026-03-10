Пакистан начал собственную операцию на Ближнем Востоке Reuters: Пакистан начал операцию по защите судоходных путей на Ближнем Востоке

Военно-морские силы Пакистана начали военную операцию на Ближнем Востоке под названием «Защитник морей», сообщает агентство Reuters со ссылкой на военнослужащих страны. В частности, Исламабад собирается защитить судоходные пути на фоне продолжающегося конфликта США, Израиля и Ирана. Кроме того, Пакистан намерен обеспечить безопасность поставок энергоносителей в регион.

ВМС Пакистана начали операцию по обеспечению морской безопасности для защиты судоходных путей и поставок энергоносителей, в то время как региональная напряженность угрожает ключевым морским маршрутам, — говорится в материале.

Ранее появилась информация, что окружение президента США Дональда Трампа настойчиво советует ему найти способ завершить военную операцию против Ирана. Советники опасаются падения общественной поддержки, особенно на фоне подорожания нефти и газа.

Они рекомендуют Трампу разработать план выхода из конфликта и представить его как следствие достижения всех поставленных целей. Сам же президент удивлен тем, что Тегеран отказывается капитулировать.