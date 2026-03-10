Мужчина пришел в ярость от откровений бывшей жены и потребовал 3 млн рублей В России мужчина потребовал 3 млн рублей у бывшей жены за ее откровения в блоге

Мужчина потребовал 3 млн рублей у бывшей жены за то, что она рассказала в своем блоге об их разводе и опубликовала его фотографии, сообщает Telegram-канал Baza. Согласно его сведениям, Сергей и Евгения прожили в браке более 10 лет, за это время у них родилось двое сыновей. Позже отношения испортились, пара подала на развод и начались судебные тяжбы по определению места жительства детей

Евгения решила поделиться с подписчиками перипетиями семейной драмы. В своих публикациях она разместила снимки экс-супруга и описала его поведение, включая обвинения в похищении автомобиля, избиениях и попытках забрать сыновей. Сергей счел, что это нарушает его личные неимущественные права и порочит репутацию, поэтому обратился в суд с иском о компенсации морального вреда.

Россиянка вместе со своим юристом с иском не согласна. По словам женщины, блог нужен ей для того, чтобы придать огласке сложившуюся ситуацию. Евгения надеется, что это также поможет ей вернуть детей, потому что пока опеку над ними отдали отцу.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в России зафиксировано минимальное за последние 20 лет количество семей с детьми, решивших развестись. Судебные инстанции рассмотрели 331,8 тыс. таких гражданских дел, из которых по 299,5 тыс. уже вынесены вердикты.