За сутки расчеты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы группировки «Запад» уничтожили три реактивных снаряда РСЗО HIMARS. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 6 января?

Сбили снаряды HIMARS ВСУ

Кроме снарядов HIMARS, также были ликвидированы один барражирующий боеприпас RAM, 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 40 тяжелых квадрокоптеров, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.

«Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе три реактивных снаряда РСЗО HIMARS, барражирующий боеприпас RAM, 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 40 тяжелых боевых квадрокоптеров», — сказал Бигма.

Также военнослужащие группировки выявили и уничтожили 47 пунктов управления БПЛА и терминал спутниковой связи Starlink ВСУ.

Сорвали ротацию ВСУ

В Министерстве обороны России заявили, что операторы беспилотных систем Южной группировки войск предотвратили смену позиций ВСУ в Новоселовке, расположенной в ДНР.

«На Константиновском направлении специальной военной операции в Донецкой Народной Республике операторами БПЛА Южной группировки войск в ходе проведения воздушной разведки и наблюдения за местностью в жилой застройке н. п. Новоселовка в светлое время суток была обнаружена боевая бронированная машина и в темное время суток движение квадроцикла с личным составом вооруженных сил Украины. С использованием данной техники противник пытался осуществить ротацию личного состава на линии боевого соприкосновения», — отметили в МО.

Сообщается, что с помощью ударных FPV-дронов удалось поразить оптоволокно и мгновенно ликвидировать вражеские объекты. Вблизи Ильиновки российские военные обнаружили и нейтрализовали пункт управления дронами ВСУ.

Уничтожили пункты управления дронами ВСУ

Артиллеристы САУ «Акация» из группировки «Восток» в Запорожской области поразили пункты управления беспилотниками, уничтожив при этом военнослужащих ВСУ, рассказали в российском военном ведомстве.

«Операторы разведывательных дронов зафиксировали систематические запуски квадрокоптеров и гексакоптеров противника, а также обнаружили замаскированные выносные антенны, обеспечивавшие связь с аппаратами. Координаты объектов были немедленно переданы батарее самоходных артиллерийских установок 2С3 „Акация“. Артиллеристы группировки „Восток“ выполнили серию беглых залпов по указанным целям, обеспечив высокую плотность огня в районах расположения противника», — говорится в сообщении.

Предотвратили контратаку ВСУ в Запорожье

Операторы войск беспилотных систем из состава Восточной группировки российских войск сорвали переброску украинских резервов для дальнейшей контратаки в районе населенного пункта Верхняя Терса Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Пользуясь непогодой, противник предпринял попытку подвоза и накопления резервов в районе населенного пункта Верхняя Терса Запорожской области. Движение автотранспорта было зафиксировано операторами войск беспилотных систем группировки „Восток“. В ходе выполнения боевых задач расчеты ударных БПЛА уничтожили автомобильную технику противника, задействованную для перевозки личного состава и материальных средств. Большая часть пикапов и багги была уничтожена на маршрутах движения вместе с живой силой», — заявили в ведомстве.

В самом населенном пункте ВС РФ уничтожили боевую бронированную машину ВСУ.

