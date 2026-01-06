Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 07:00

Сорвали ротацию, сбили снаряды HIMARS: успехи ВС РФ к утру 6 января

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

За сутки расчеты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы группировки «Запад» уничтожили три реактивных снаряда РСЗО HIMARS. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 6 января?

Сбили снаряды HIMARS ВСУ

Кроме снарядов HIMARS, также были ликвидированы один барражирующий боеприпас RAM, 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 40 тяжелых квадрокоптеров, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.

«Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе три реактивных снаряда РСЗО HIMARS, барражирующий боеприпас RAM, 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 40 тяжелых боевых квадрокоптеров», — сказал Бигма.

Также военнослужащие группировки выявили и уничтожили 47 пунктов управления БПЛА и терминал спутниковой связи Starlink ВСУ.

Сорвали ротацию ВСУ

В Министерстве обороны России заявили, что операторы беспилотных систем Южной группировки войск предотвратили смену позиций ВСУ в Новоселовке, расположенной в ДНР.

«На Константиновском направлении специальной военной операции в Донецкой Народной Республике операторами БПЛА Южной группировки войск в ходе проведения воздушной разведки и наблюдения за местностью в жилой застройке н. п. Новоселовка в светлое время суток была обнаружена боевая бронированная машина и в темное время суток движение квадроцикла с личным составом вооруженных сил Украины. С использованием данной техники противник пытался осуществить ротацию личного состава на линии боевого соприкосновения», — отметили в МО.

Сообщается, что с помощью ударных FPV-дронов удалось поразить оптоволокно и мгновенно ликвидировать вражеские объекты. Вблизи Ильиновки российские военные обнаружили и нейтрализовали пункт управления дронами ВСУ.

Уничтожили пункты управления дронами ВСУ

Артиллеристы САУ «Акация» из группировки «Восток» в Запорожской области поразили пункты управления беспилотниками, уничтожив при этом военнослужащих ВСУ, рассказали в российском военном ведомстве.

«Операторы разведывательных дронов зафиксировали систематические запуски квадрокоптеров и гексакоптеров противника, а также обнаружили замаскированные выносные антенны, обеспечивавшие связь с аппаратами. Координаты объектов были немедленно переданы батарее самоходных артиллерийских установок 2С3 „Акация“. Артиллеристы группировки „Восток“ выполнили серию беглых залпов по указанным целям, обеспечив высокую плотность огня в районах расположения противника», — говорится в сообщении.

Предотвратили контратаку ВСУ в Запорожье

Операторы войск беспилотных систем из состава Восточной группировки российских войск сорвали переброску украинских резервов для дальнейшей контратаки в районе населенного пункта Верхняя Терса Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Пользуясь непогодой, противник предпринял попытку подвоза и накопления резервов в районе населенного пункта Верхняя Терса Запорожской области. Движение автотранспорта было зафиксировано операторами войск беспилотных систем группировки „Восток“. В ходе выполнения боевых задач расчеты ударных БПЛА уничтожили автомобильную технику противника, задействованную для перевозки личного состава и материальных средств. Большая часть пикапов и багги была уничтожена на маршрутах движения вместе с живой силой», — заявили в ведомстве.

В самом населенном пункте ВС РФ уничтожили боевую бронированную машину ВСУ.

Читайте также:

Попытка переворота в Венесуэле? Что известно о стрельбе в Каракасе

Атака ВСУ на Тверь 6 января: попадание в многоэтажку, пожар, что известно

Составлен список самых громких происшествий 2025 года в России

Минобороны РФ
Россия
Украина
СВО
ВСУ
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мошенники начали обманывать желающих арендовать квартиры
В РПЦ рассказали, что обязательно нужно подарить на Рождество
Мощные подземные толчки зафиксировали в Японии
ВСУ атаковали российский регион с использованием восьми БПЛА за ночь
Рождественский рулет с мандаринами — вкуснее вы точно не готовили!
Россиянам дали совет, куда выгоднее инвестировать средства в 2026 году
Сорвали ротацию, сбили снаряды HIMARS: успехи ВС РФ к утру 6 января
Что есть в новогодние каникулы: рецепт ленивых голубцов с капустой
Названа популярнейшая среди инвесторов России золотая монета
Украинских бойцов застали врасплох за чаепитием
Падение обломков дрона ВСУ спровоцировало пожар в Липецкой области
Собчак получила иск от страховой компании
Канада впервые за два года стала призером молодежного ЧМ по хоккею
ВСУ дважды безуспешно пытались проникнуть в Купянск
«По определению»: США заявили о праве контролировать Венесуэлу
Трамп назвал четырех политиков, которые войдут в группу США по Венесуэле
Составлен топ-5 профессий с максимальным ростом зарплат в России
Появились первые кадры с места падения дрона ВСУ в Твери
Буданова ввели в персональный состав СНБО
Гренландия может получить предложение от Трампа в обход Дании
Дальше
Самое популярное
Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.