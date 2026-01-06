Составлен список самых громких происшествий 2025 года в России

В 2025 году Россию потрясло множество ужасающих событий, которые потрясли жителей страны. Список самых громких происшествий прошлого года — в материале NEWS.ru.

Подрыв моста в Брянской области

Вечером 31 мая в Выгоничском районе Брянской области обрушился мост, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Конструкция рухнула на проходящий мимо поезд. Богомаз уточнил, что мост был подорван.

«Произошел подрыв моста на трассе во время движения поезда, где было 388 пассажиров», — сообщил Богомаз.

Позднее губернатор Брянской области сообщил, что в результате инцидента есть пострадавшие и погибшие. Жертвами стали семь человек, а получивших травмы насчитывается несколько десятков.

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил, что мост в Брянской области был намеренно подорван и обрушен перед проходом под ним пассажирского поезда.

До подрыва моста в Брянской области была замечена диверсионно-разведывательная группа ВС Украины, писал NEWS.ru. Как утверждается, украинские военные были обнаружены в регионе 21 мая, в состав группы входило до восьми человек. ДРГ заметили на расстоянии около 40 км от Брянска. По данным источников, все украинские диверсанты были уничтожены российскими силовиками.

Таинственная пропажа семьи Усольцевых

Осенью 2025 года в таежных лесах Красноярского края исчезла семья Усольцевых. В день пропажи, 28 сентября, Сергей и Ирина вместе с пятилетней дочерью отправились в поход к горе Буратинка и больше не выходили на связь.

В течение нескольких месяцев их активно искали полиция, спасатели и волонтеры. На месте стоянки был обнаружен автомобиль Усольцевых, неизвестный детский след, а также остатки костра. Кроме того, поисковики зафиксировали сигнал телефона Сергея, однако ни сам мужчина, ни его телефон найдены не были. Других следов, указывающих на их местонахождение, обнаружить не удалось.

По официальной версии, семья погибла в результате несчастного случая. Однако ни следов, ни останков родственников пока не обнаружили. Часто в СМИ появляется версия, что Усольцевы сбежали из страны.

Крушение пассажирского Ан-24

24 июля 2025 года в городе Тында, расположенном в Амурской области, произошло крушение пассажирского самолета Ан-24, принадлежащего авиакомпании «Ангара». В результате катастрофы погибли все 48 человек на борту, из которых 44 были пассажирами.

Самолет почти достиг пункта назначения, но затем изменил курс и рухнул примерно в 15 километрах от аэропорта. По итогам расследования выяснилось, что причиной катастрофы могла стать ошибка пилота: он неверно оценил высоту, из-за чего воздушное судно столкнулось с деревьями на возвышенности.

Смерть альпинистки Наговициной на пике Победы

12 августа в Киргизии на пике Победы застряла 47-летняя российская альпинистка Наталья Наговицина. Она сломала ногу и не могла продолжать восхождение. Другие альпинисты неоднократно пытались помочь ей спуститься, но безуспешно.

Спасательный вертолет, который пытались отправить к ней несколько дней, не мог приземлиться из-за плохих погодных условий. 2 сентября над местом происшествия запустили дрон. Он снял на видео палатку Натальи, но признаков жизни обнаружено не было. В результате женщину признали погибшей.

Пожар на крупнейшей птицефабрике

Рано утром 15 мая 2025 года на птицефабрике «Владимировская», расположенной в Астраханской области, произошел крупный пожар. Двухэтажное здание, занимающее около 2 тыс. квадратных метров, полностью охватило пламя.

На его тушение ушло более семи часов, в работе принимали участие 25 пожарных. В результате пожара погибло около 166 тысяч кур. Человеческих жертв удалось избежать: все 17 сотрудников птицефабрики успели покинуть здание до прибытия пожарных.

