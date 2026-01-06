Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 04:35

Составлен список самых громких происшествий 2025 года в России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В 2025 году Россию потрясло множество ужасающих событий, которые потрясли жителей страны. Список самых громких происшествий прошлого года — в материале NEWS.ru.

Подрыв моста в Брянской области

Вечером 31 мая в Выгоничском районе Брянской области обрушился мост, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Конструкция рухнула на проходящий мимо поезд. Богомаз уточнил, что мост был подорван.

«Произошел подрыв моста на трассе во время движения поезда, где было 388 пассажиров», — сообщил Богомаз.

Позднее губернатор Брянской области сообщил, что в результате инцидента есть пострадавшие и погибшие. Жертвами стали семь человек, а получивших травмы насчитывается несколько десятков.

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил, что мост в Брянской области был намеренно подорван и обрушен перед проходом под ним пассажирского поезда.

До подрыва моста в Брянской области была замечена диверсионно-разведывательная группа ВС Украины, писал NEWS.ru. Как утверждается, украинские военные были обнаружены в регионе 21 мая, в состав группы входило до восьми человек. ДРГ заметили на расстоянии около 40 км от Брянска. По данным источников, все украинские диверсанты были уничтожены российскими силовиками.

Таинственная пропажа семьи Усольцевых

Осенью 2025 года в таежных лесах Красноярского края исчезла семья Усольцевых. В день пропажи, 28 сентября, Сергей и Ирина вместе с пятилетней дочерью отправились в поход к горе Буратинка и больше не выходили на связь.

В течение нескольких месяцев их активно искали полиция, спасатели и волонтеры. На месте стоянки был обнаружен автомобиль Усольцевых, неизвестный детский след, а также остатки костра. Кроме того, поисковики зафиксировали сигнал телефона Сергея, однако ни сам мужчина, ни его телефон найдены не были. Других следов, указывающих на их местонахождение, обнаружить не удалось.

По официальной версии, семья погибла в результате несчастного случая. Однако ни следов, ни останков родственников пока не обнаружили. Часто в СМИ появляется версия, что Усольцевы сбежали из страны.

Крушение пассажирского Ан-24

24 июля 2025 года в городе Тында, расположенном в Амурской области, произошло крушение пассажирского самолета Ан-24, принадлежащего авиакомпании «Ангара». В результате катастрофы погибли все 48 человек на борту, из которых 44 были пассажирами.

Самолет почти достиг пункта назначения, но затем изменил курс и рухнул примерно в 15 километрах от аэропорта. По итогам расследования выяснилось, что причиной катастрофы могла стать ошибка пилота: он неверно оценил высоту, из-за чего воздушное судно столкнулось с деревьями на возвышенности.

Смерть альпинистки Наговициной на пике Победы

12 августа в Киргизии на пике Победы застряла 47-летняя российская альпинистка Наталья Наговицина. Она сломала ногу и не могла продолжать восхождение. Другие альпинисты неоднократно пытались помочь ей спуститься, но безуспешно.

Спасательный вертолет, который пытались отправить к ней несколько дней, не мог приземлиться из-за плохих погодных условий. 2 сентября над местом происшествия запустили дрон. Он снял на видео палатку Натальи, но признаков жизни обнаружено не было. В результате женщину признали погибшей.

Пожар на крупнейшей птицефабрике

Рано утром 15 мая 2025 года на птицефабрике «Владимировская», расположенной в Астраханской области, произошел крупный пожар. Двухэтажное здание, занимающее около 2 тыс. квадратных метров, полностью охватило пламя.

На его тушение ушло более семи часов, в работе принимали участие 25 пожарных. В результате пожара погибло около 166 тысяч кур. Человеческих жертв удалось избежать: все 17 сотрудников птицефабрики успели покинуть здание до прибытия пожарных.

Читайте также:

«Это мой брат, и его арестовали»: у кого из звезд родные — преступники?

Блогер умерла после увеличения ягодиц в Москве: уголовное дело, подробности

Леди Гага и другие: зарубежные звезды, пережившие изнасилование

происшествия
2025
Усольцевы
Керченский пролив
крушения
Ан-24
Брянская область
Россия
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп назвал четырех политиков, которые войдут в группу США по Венесуэле
Составлен топ-5 профессий с максимальным ростом зарплат в России
Появились первые кадры с места падения дрона ВСУ в Твери
Буданова ввели в персональный состав СНБО
Гренландия может получить предложение от Трампа в обход Дании
Попытка переворота в Венесуэле? Что известно о стрельбе в Каракасе
К чему снится лестница без ступенек: ловушка или шанс?
Пожар в Подольске унес жизни трех человек
Атака ВСУ на Тверь привела к трагедии
Атака ВСУ на Тверь 6 января: попадание в многоэтажку, пожар, что известно
Составлен список самых громких происшествий 2025 года в России
У президентской резиденции в Каракасе раздались выстрелы
На жилой дом в Твери рухнули обломки беспилотника ВСУ
Россиян предупредили о «рождественских» мошенниках
Минздрав назвал средний возраст рождения ребенка в России
SHOT сообщил о серии взрывов над Пензой
Россиян предупредили о новых штрафах за тонировку машин
В ГД рассказали о графике сокращенных недель в 2026 году
Трамп раскрыл детали сотрудничества с Венесуэлой
Отказ от сына и внуков, «Сваты», Зеленский: как живет Анатолий Васильев
Дальше
Самое популярное
Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.