Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 16:33

СКР расследует инцидент с буксиром у Крымского моста

Следователи инициировали проверку по факту пожара на буксире у Крымского моста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи начали проверку по факту пожара на буксире у Крымского моста, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР. Инцидент, произошедший в ночь на 2 ноября, рассматривается по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации водного транспорта.

Сотрудники транспортной прокуратуры взяли под контроль соблюдение законодательства о судоходстве. Возгорание было оперативно локализовано, экипаж не пострадал. Следователи проведут осмотр и установят размер ущерба.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета Ленинградской области сообщили о возбуждении уголовного дела после пожара в садоводстве «Строитель» Лужского района, где погибли женщина и двое детей. По первоначальной информации, источником возгорания могли послужить либо неисправность электропроводки, либо нарушение правил эксплуатации печи.

Кроме того, в пресс-службе столичного департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности сообщили о возгорании в двух частных домах на улице Каскадной в Москве. По данным ведомства, в результате ночного пожара погиб один человек.

Крымский мост
Керченский пролив
СКР
буксиры
пожары
проверки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Брата британского короля лишат последнего звания
В Зеленоградске разгорелся скандал из-за перевернутых скамеек
Бойцы ВСУ пропали в районе Гуляйполя
Названы страны-конкуренты РФ, у которых Турция стала закупать больше нефти
«Локомотив» не оставил «Салавату» шансов в матче КХЛ
«Спартак» переписал историю женского футбола
Фон дер Ляйен и Каллас рассорил европейский Распутин
На Западе раскрыли, кому выгодны взрывы на НПЗ в Европе
В Латвии случилась вспышка опасной инфекции
Украинские дроны устроили налет на Белгородщину и ранили людей
Стало известно, сможет ли конгресс помешать операции Трампа против картелей
Военэксперт ответил, каких иностранцев ГУР хотело вывезти из Красноармейска
«Опасный путь»: решение фон дер Ляйен привело в ужас европейского политика
Сириец попытался устроить теракт в столице Германии
Россиян предупредили, чем опасно проживание в мегаполисе
Российским школьникам хотят придумать «игры» против интернет-мошенников
Продюсер «Некрокомиккона» стал фигурантом уголовного дела
Стало известно о подготовке США военного плацдарма около Венесуэлы
Чернышенко перечислил главные направления сотрудничества России и Китая
В Раде обратили внимание, кого мобилизуют на Украине
Дальше
Самое популярное
Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса
Общество

Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно
Россия

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.