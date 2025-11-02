СКР расследует инцидент с буксиром у Крымского моста Следователи инициировали проверку по факту пожара на буксире у Крымского моста

Следователи начали проверку по факту пожара на буксире у Крымского моста, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР. Инцидент, произошедший в ночь на 2 ноября, рассматривается по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации водного транспорта.

Сотрудники транспортной прокуратуры взяли под контроль соблюдение законодательства о судоходстве. Возгорание было оперативно локализовано, экипаж не пострадал. Следователи проведут осмотр и установят размер ущерба.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета Ленинградской области сообщили о возбуждении уголовного дела после пожара в садоводстве «Строитель» Лужского района, где погибли женщина и двое детей. По первоначальной информации, источником возгорания могли послужить либо неисправность электропроводки, либо нарушение правил эксплуатации печи.

Кроме того, в пресс-службе столичного департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности сообщили о возгорании в двух частных домах на улице Каскадной в Москве. По данным ведомства, в результате ночного пожара погиб один человек.