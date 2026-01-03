На Земле началась первая в 2026 году магнитная буря

Ученые зафиксировали первую магнитную бурю в 2026 году, сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Отмечается, что геомагнитная активность началась вечером 2 января и носит планетарный характер.

Ее интенсивность соответствует минимальному уровню G1. Однако, в ближайшее время возможен рост активности до уровня G2, добавили ученые.

Ранее стало известно, что максимальное сближение Земли и Солнца, которое произойдет 3 января, никак не повлияет на погоду, сообщили в пресс-службе Московского планетария. Там объяснили, что смена времен года связана не с расстоянием до Солнца, а с наклоном земной оси к плоскости орбиты.

До этого руководитель ИКИ РАН Сергей Богачев заявил: в 2026 году на Земле ожидается большое количество магнитных бурь. По его словам, главной причиной такой активности станут корональные дыры на Солнце.

Кроме того, на Солнце произошла самая мощная с 8 декабря вспышка. Максимум излучения ученые зафиксировали 27 декабря в 04:50 по московскому времени. При этом пик ожидаемой солнечной активности может прийтись на новогодние праздники, предупредили эксперты.