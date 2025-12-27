Новый год — 2026
27 декабря 2025 в 09:43

На Солнце произошла самая сильная с 8 декабря вспышка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мощная вспышка произошла на Солнце утром 27 декабря, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Максимум излучения зафиксирован в 04:50 по московскому времени. Это самая сильная вспышка с 8 декабря.

На восточном краю Солнца сегодня рано утром по московскому времени зарегистрирована крупная вспышка. <…> Событие является самым мощным с 8 декабря, — сказано в сообщении.

Пик ожидаемой вспышечной активности может прийтись на новогодние праздники. Однако вероятность магнитных бурь и ярких полярных сияний непосредственно в период Нового года оценивается как низкая. Причиной является удаленность активных областей Солнца от линии Солнце — Земля.

Ранее Московский планетарий сообщил, что Земля достигнет точки перигелия — наименьшего расстояния до Солнца — 3 января. Это астрономическое явление приведет к тому, что видимый размер этой звезды на снимках будет больше по сравнению с изображениями, полученными в июле, когда планета находится в самой удаленной точке своей орбиты.

Кроме того, первый в 2026 году звездопад случится в ночь на 4 января. При благоприятной погоде в час можно будет наблюдать до 120 «падающих звезд». Астрономы отметили, что это 1-2 метеора в минуту.

