На Солнце зафиксировали самую мощную вспышку за две недели

Ученые зафиксировали на Солнце самую мощную вспышку за последние две недели, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Активность светила начала восстанавливаться после затишья в середине месяца — эксперты зарегистрировали событие уровня M2.4 в новой области на южном полушарии.

За последние сутки в этой области произошло уже более 10 вспышек, однако в графе «область» в сводках значится прочерк — пятна еще не видны с Земли. Для сравнения: накануне на всем Солнце наблюдалась лишь одна вспышка, а позавчера не было ни одной.

Хотя нынешнее событие нельзя назвать экстремально мощным, формально оно стало крупнейшим с 9 февраля, когда завершился предыдущий период активности. До солнечного шторма начала месяца, когда произошло шесть вспышек высочайшего класса X, текущей активности далеко. Угрозы для Земли вспышка не представляет, поскольку находится на краю солнечного диска. Специалисты продолжат наблюдения за развитием ситуации.

Ранее газета Daily Mail проинформировала, что на Земле усилилась естественная вибрация, известная как резонанс Шумана. Астрономы отмечают, что «гудящие» колебания планеты считаются нормальным природным явлением, однако в последние недели произошли необычные всплески.