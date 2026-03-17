Магнитные бури сегодня, 17 марта: что завтра, мигрени, скачки давления

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 17 марта 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, правда ли бури влияют на человека?

Будут ли магнитные бури 17 и 18 марта

Во вторник, 17 марта, по прогнозу ИКИ РАН, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии: модель предполагала, что Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе трех единиц. Онлайн-график демонстрирует, что показатель оказался незначительно ниже ожиданий.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 58%, геомагнитных возмущений — 30%, магнитных бурь — 12%. Прогноз на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 2,67). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 1)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

На Солнце не было новых вспышек. Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 4,8.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 17 марта, ожидается геомагнитная буря силой три балла.

«В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе», — отметил источник.

В среду, 18 марта, согласно прогнозу ИКИ РАН, вероятность спокойной магнитосферы составляет 68%, геомагнитных возмущений — 25%, магнитных бурь — 7%. В течение суток Кр-индекс будет в зеленой зоне, в районе трех единиц, всплесков не ожидается.

Когда будет ближайшая сильная магнитная буря

Ближайшая сильная магнитная буря, согласно прогнозам ИКИ РАН, ожидается в четверг, 19 марта. Модель предполагает, что сильные возмущения геомагнитного поля начнутся уже после 06:00 мск, пройдя отметку Кр в пять единиц. Пиковые значения ожидаются на уровне более шести, что соответствует средней буре G2.

«Средняя расчетная скорость выброшенного к Земле плазменного облака составляет около 670 км/с. На транзит от Солнца до Земли плазме потребуется чуть больше 60 часов. С учетом времени формирования вчерашней вспышки (примерно 15 часов по московскому времени), приход вещества к планете ожидается в четверг, 19 марта 2026 года, в диапазоне от четырех до шести утра», — отметили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии.

Вероятность, что буря достигнет 19 марта более высокого значения G4 составляет 1–3%. Всплески будут относительно непродолжительными — около 10 часов, добавили ученые.

Правда ли бури влияют на человека

Профессор кафедры астрономии и космической геодезии Института физики и научный руководитель Астрономической обсерватории им. В. П. Энгельгардта Казанского федерального университета Юрий Нефедьев заявил, что для обычного человека магнитная буря чаще всего остается незамеченной.

Метеозависимые, чей организм демонстрирует особую чувствительность к изменению магнитного фона, могут испытывать во время бури головные боли, перепады давления, усталость и раздражительность, добавил астроном.

«Согласно наблюдениям, большинство людей не ощущают никакого воздействия ни от солнечных вспышек, ни от магнитных бурь, которые являются результатом штатного режима работы нашей звезды. Они были с нами всегда, происходят сейчас и будут происходить в дальнейшем. Избавиться от них невозможно, да и необходимости нет, это часть естественных космических процессов», — добавил Нефедьев.

