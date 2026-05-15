15 мая 2026 в 17:10

Ценник на черешню в одном из супермаркетов Москвы достигает 3 тыс. рублей

Стоимость черешни в одном из крупнейших сетевых супермаркетов Москвы достиг почти 3 тыс. рублей за килограмм. Как передает корреспондент NEWS.ru, фрукт расфасован по ящикам. Судя по прилавку, посетители пока не спешат разбирать черешню.

Также в магазине продается манго. Его стоимость составляет 549 рублей за килограмм.

Ранее председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов заявил, что базовый набор продуктов для приготовления трех порций домашнего шашлыка из свиной шеи в мае обойдется жителям России примерно в 280 рублей. В расчет включены 0,5 кг мяса и 250 граммов репчатого лука, используемого для маринада.

До этого экономист Ольга Борисова отмечала, что в ближайшие месяцы стоимость сезонных овощей, фруктов и зелени существенно снизится.. По ее мнению, снижение может составить 30–50% относительно текущих показателей.

Экономист Константин Ордов заявлял, что введение новых государственных стандартов не приведет к массовому росту цен на продукты. Он отметил, что потребителям не стоит опасаться подорожания, поскольку соблюдение ГОСТов по-прежнему носит необязательный характер.

