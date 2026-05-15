15 мая 2026 в 17:24

Способный вести разведку самолет заметили над Эстонией около границы с РФ

Beechcraft King Air 350 Beechcraft King Air 350 Фото: Soeren Stache/ZB/Global Look Press
Самолет Beechcraft King Air 350ER, способный выполнять работы по аэрофотосъемке, наблюдению, разведке и инспекции полетов, был замечен в воздушном пространстве Эстонии недалеко от границы с Россией, рассказал ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза. Он также отметил, что борт вылетел с военной базы Эмари, расположенной на западе страны недалеко от побережья Финского залива, после чего проследовал на восток Эстонии, где в настоящее время совершает полеты на высоте около 6,5 км.

Борт, числящийся в категории государственной авиации, кружит в воздушном пространстве Эстонии недалеко от границы с Россией со стороны Нарвы, — сказал собеседник агентства.

Ранее британский самолет-разведчик Boeing Poseidon MRA1 провел полет вдоль границ Калининградской области и Белоруссии. Самолет вылетел с базы Лоссимут в Шотландии. Одновременно со стороны Балтийского моря в районе Калининградской области находился эстонский самолет-разведчик Beech King Air 350ER.

Россия
Эстония
самолеты
разведка
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

