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05 июня 2026 в 12:57

Кровля российской многоэтажки загорелась на площади 2 тыс. «квадратов»

В Нефтекамске загорелась кровля пятиэтажного дома на 2 тыс. квадратных метров

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Кровля пятиэтажного жилого дома загорелась на площади 2 тыс. квадратных метров в башкирском Нефтекамске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Спасены 15 человек, в том числе пятеро детей. Пожар удалось локализовать.

Там добавили, что из здания эвакуированы 69 человек, включая семерых детей. Пострадавших, по предварительной информации, нет. Как отметило ведомство, тушение возгорания осложняют конструктивные особенности здания, а распространению огня и дыма способствует высокая пожарная нагрузка. Борьбу с огнем ведут около 50 человек и 17 единиц техники.

Ранее около 1 тыс. посетителей были эвакуированы из торгового центра «Рио» на юго-западе Москвы из-за пожара. Отмечается, что в здании произошло возгорание утеплителя на площади в два квадратных метра. По предварительным данным, никто не пострадал.

До этого мощный пожар возник в районе Горьковского шоссе в Казани. Над городом поднялся густой столб черного дыма. Один из пользователей Сети предположил, что произошло возгорание складов на улице Васильченко.

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