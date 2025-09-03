Полиция задержала школьницу с 53 пакетиками наркотиков В Нефтекамске сотрудники МВД задержали школьницу с 53 пакетиками наркотиков

Сотрудники отдела МВД России по Нефтекамску задержали 16-летнюю школьницу с 53 пакетиками наркотиков, сообщили в пресс-службе регионального ведомства. По данным источника, подросток живет в городе Агидели. Девушка попалась на глаза стражей порядка в одном из садовых товариществ, когда ходила по улицам и фотографировала местность на телефон.

Выехавшие на место происшествия следственно-оперативная группа и инспекторы по делам несовершеннолетних при личном досмотре задержанной обнаружили 53 пакетика с порошкообразным веществом, — уточнили в МВД.

Школьница не смогла объяснить место своего пребывания на территории товарищества. Когда сотрудники полиции проверили ее телефон, они обнаружили снимки с координатами семи тайников-закладок, откуда следователи изъяли вещдоки.

Экспертиза установила, что порошок весом более 64 граммов является синтетическим наркотиков. Предварительно, школьница в поисках подработки связалась с неустановленным работодателем, который пересылал ей координаты для последующей реализации. Материалы дела были переданы в Нефтекамский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ.

