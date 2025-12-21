Стало известно, кто может дать российским саночникам путевку на ОИ Глава ФССР Гарт: решение об отборе саночников из России на ОИ будет за FIL

Решение о допуске российских саночников к участию в Олимпийских играх — 2026 остается в компетенции Международной федерации санного спорта (FIL), сообщила президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт в интервью ТАСС. По ее словам, несмотря на последние успехи спортсменов из РФ, пока рано говорить, что они поедут на ОИ.

Пока заявлять о том, что все эти спортсмены уже решили задачу отбора на Олимпиаду, до получения уведомления от Международной федерации санного спорта (FIL) было бы преждевременно. Мы планируем направить соответствующий запрос в FIL, — сказала Гарт.

Три российских спортсмена, участвовавших в последнем этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде, набрали необходимое количество квалификационных очков. Матвей Пересторонин занял 16-е место и заработал 25 очков, Павел Репилов — 17-е место с 24 очками, а Дарья Олесик — 21-е место, получив 20 очков.

Ранее двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов говорил, что избирательный допуск отдельных российских спортсменов на ОИ представляет собой лишь подачку и одновременно инструмент для создания раскола. По его мнению, подобная избирательность не имеет под собой никакого логического обоснования.