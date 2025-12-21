Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 12:29

Стало известно, кто может дать российским саночникам путевку на ОИ

Глава ФССР Гарт: решение об отборе саночников из России на ОИ будет за FIL

Наталия Гарт Наталия Гарт Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Читайте нас в Дзен

Решение о допуске российских саночников к участию в Олимпийских играх — 2026 остается в компетенции Международной федерации санного спорта (FIL), сообщила президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт в интервью ТАСС. По ее словам, несмотря на последние успехи спортсменов из РФ, пока рано говорить, что они поедут на ОИ.

Пока заявлять о том, что все эти спортсмены уже решили задачу отбора на Олимпиаду, до получения уведомления от Международной федерации санного спорта (FIL) было бы преждевременно. Мы планируем направить соответствующий запрос в FIL, — сказала Гарт.

Три российских спортсмена, участвовавших в последнем этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде, набрали необходимое количество квалификационных очков. Матвей Пересторонин занял 16-е место и заработал 25 очков, Павел Репилов — 17-е место с 24 очками, а Дарья Олесик — 21-е место, получив 20 очков.

Ранее двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов говорил, что избирательный допуск отдельных российских спортсменов на ОИ представляет собой лишь подачку и одновременно инструмент для создания раскола. По его мнению, подобная избирательность не имеет под собой никакого логического обоснования.

Олимпийские игры
саночники
спортсмены
соревнования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономист назвал сумму перевода, которая может потребовать проверки родства
Что будет с рублем? Курс сегодня, 21 декабря, что с долларом, евро и юанем
ВСУ потеряли танки Abrams и Leopard в ДНР
Какие советские фильмы обязательно показывать современным детям и почему
В Минобороны поделились данными о сбитых за сутки БПЛА ВСУ
Раскрыты потери ВСУ за сутки
Песков раскрыл, что не понравилось Путину на прямой линии
Самый эффектный бортпроводник России развелся с женой
Зажатым в тиски в Димитрове бойцам ВСУ не оставили шансов на выживание
Российские войска стерли в пыль военное предприятие
Ушедшие из России бренды получили неожиданный сигнал
Наступление ВС РФ на Харьков 21 декабря: жуткий голод, ситуация в Купянске
Стало известно, кто может дать российским саночникам путевку на ОИ
Захарова рассказала, кто спасает Рождество в ЕС из-за провала властей
Умер советский художник, чьи работы выставлялись в Мексике и Японии
Выпечка к чаю за 15 минут: редкий рецепт колбасы с кедровыми орешками
«Дурак и скотина»: Тарасова об отстранении фигуриста из России за насилие
Умер народный артист СССР, снявшийся более чем в 30 фильмах
Правительство направит деньги на развитие ЖКХ в трех регионах
Россия обошла США и Францию в «водочной гонке»
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.