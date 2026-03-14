Москвичам раскрыли, когда в городе полностью растает снег Тишковец: снег в Москве полностью растает к 12 апреля

Снег в Москве полностью растает ко Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, которые передает РИА Новости, на следующей неделе сугробы лишь «сдуются» на 20 см, а к концу марта останется 10–15 см.

За предстоящую неделю сугробы сдуются на 20 сантиметров, к концу марта снега в Москве останется не больше 10–15 сантиметров, а ко Дню Космонавтики от него не останется и следа, — рассказал Тишковец.

Он добавил, что следующая неделя порадует москвичей солнцем и апрельским теплом. Так, днем может быть до +11 градусов, а по ночам от 0 до -3 градусов.

Ранее Тишковец заявил, что начало метеорологической весны в Центральной части России ожидается с 10 марта. По его прогнозам, потепление ускорит процесс таяния снега и сугробы заметно осядут.

До этого ведущий специалист Гидрометцентра РФ Людмила Паршина заявила, что снежный покров в Москве полностью сойдет к 10 апреля. По ее словам, если будут дожди и туманы, то это может случиться и раньше. При этом она подчеркнула, что таяние рекордных сугробов не приведет к потопам на улицах столицы.