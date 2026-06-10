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10 июня 2026 в 00:05

Приметы 10 июня — Никита Гусятник: что за призраки бродят по полям?

Приметы 10 июня — Никита Гусятник Приметы 10 июня — Никита Гусятник Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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10 июня верующие особо чтут преподобного Никиту Халкидонского. В народе его прозвали Никитой Гусятником, потому что святой считался главным покровителем и защитником домашней птицы, особенно гусей, от болезней и хищников. Кроме того, этот день в народной традиции был тесно связан с мифами о полевых духах — полудницами.

Погодные приметы на Никиту Гусятника, 10 июня

Погода в этот день, особенно в полуденные часы, служила крестьянам точным ориентиром для прогноза на будущую осень.

  • Если на Никиту стоит тихий, безветренный и ясный день — к богатому и сытному урожаю хлеба.

  • Если солнце палит очень сильно, а в воздухе стоит марево, то лето будет жарким, а июнь — грозовым.

  • Обильная роса на траве с самого утра — к хорошему наливу зерновых культур.

Приметы о птицах, зверях и насекомых 10 июня

  • Птицы низко летают над землей и часто чистят перья — в ближайшие часы начнется затяжной дождь.

  • Много муравьев возле муравейника — установится долгая, теплая и сухая погода.

  • Если гуси часто хлопают крыльями и подолгу купаются — жди скорого похолодания или ливня.

В этот день хозяйки готовили для подрастающих гусят особую кашу на святой воде с добавлением мелко нарезанной зелени. Верили, что такой ритуал защитит молодняк от мора и хищных птиц на все лето.

Что можно и нужно делать 10 июня

  • Ухаживать за домашней птицей и животными. Среда на Никиту — лучший день для наведения порядка в птичниках и заготовки свежей травы.

  • Отдыхать в полуденное время. Традиция делать паузу в работе в середине дня сегодня помогает восстановить силы и уберечься от переутомления.

  • Заниматься прополкой огорода. Удаление сорняков в первой половине дня поможет культурным растениям быстрее пойти в рост.

  • Готовить блюда из птицы и яиц. Сытный обед в кругу семьи в этот день привлекает в дом достаток и лад.

Чего нельзя делать 10 июня

Крестьяне верили, что в жаркие дни на Никиту Гусятника в поле выходят особые духи — полудницы. Они выглядят как статные девушки в белоснежных одеждах или старухи с горящими глазами. Считалось, что полудницы охраняют хлебные колосья. Если человек работал в поле в самый полдень (с 12:00 до 13:00), они могли наслать на него сильную головную боль или запутать мысли. Поэтому в полдень крестьяне обязательно делали перерыв, закрывали глаза и отдыхали в тени.

  • Не стоит оставлять окна открытыми во время полуденного зноя. Существовало суеверие, что вместе с горячим ветром в дом может проникнуть лесной сквозняк, несущий ссоры.

  • Обижать домашних или диких птиц категорически нельзя. Тот, кто проявит жестокость к пернатым на Никиту, рискует потерять удачу в хозяйстве.

  • Сквернословить и ругаться возле посевов запрещено. Земля в этот период чутко реагирует на энергетику человека, поэтому важнее сохранять мир и покой.

Какие грибы собирают в июне в Подмосковье, читайте в нашей статье.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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