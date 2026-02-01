Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 12:00

Ирландию осадили в CAS за попытку отобрать олимпийскую квоту у Олесик

CAS отказался рассматривать жалобу Ирландии на квоту для саночницы Олесик

Дарья Олесик Дарья Олесик Фото: IMAGO/kristen-images.com/Micha/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Российская саночница Дарья Олесик сохранит олимпийскую квоту, которую оспаривала Ирландская федерация (FIL), сообщили в пресс-службе Спортивного арбитражного суда (CAS). Апелляцию не стали рассматривать, поскольку комиссия не имеет права заниматься такими жалобами.

Арбитр установил, что решение передать спорную квоту нейтральной Олесик FIL приняла еще 16–18 января на этапе Кубка мира в Оберхофе, а уже 22 января ирландская федерация оспорила это письменно.

То есть спор возник задолго до 27 января — крайней даты, после которой CAS имеет право рассматривать такие дела, — и в любом случае не позже 26 января, когда завершался прием окончательных заявок на ОИ. Поэтому жалоба автоматически выпала из компетенции панели.

Участниками зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии станут 13 российских атлетов. В числе отобравшихся — фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также представители шорт-трека Алена Крылова и Иван Посашков. В лыжных гонках страну будут представлять Дарья Непряева и Савелий Коростелев, а на ледовой дорожке выступят конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова.

спорт
Олимпиада
CAS
саночники
Ирландия
квоты
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российская армия освободила два села под Харьковом и в ДНР
Песков раскрыл истинные причины отношения Европы к СССР и Победе
Военэксперт ответил, будет ли Евросоюз саботировать мир на Украине
В Кремле раскритиковали европейскую элиту
«Страшное проклятие случилось»: Песков сравнил лидеров ЕС с манкуртами
«Безответственные популисты»: Песков дал резкую оценку европейским политикам
В Кремле заявили о возобладавшей в Польше ненависти ко всему русскому
Илон Маск заявил о мерах против использования Starlink в России
Власти Камбоджи задержали иностранцев в мошенническом колл-центре
Живущий в Израиле Слепаков обзавелся финансовой подушкой в России
Водитель потушил горящий автобус голыми руками во Владивостоке
Раскрыты страшные последствия пожара на базе отдыха в Хакасии
«Сыграло злую шутку»: в России заметили, как ООН «перекорежило» от Запада
Россиянам раскрыли, как сохранить деньги от списаний ФССП
Почему не работает WhatsApp 1 февраля: где сбои в РФ, будет ли заблокирован
Ирландию осадили в CAS за попытку отобрать олимпийскую квоту у Олесик
Стало известно о возможной отмене переговоров РФ и Украины в ОАЭ 1 февраля
«Россия — это решение»: в США назвали способ спасти Европу
Прокуратура взялась за шокирующее избиение девочки в школе Магадана
В Турции перевернулся автобус с пассажирами
Дальше
Самое популярное
Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки
Семья и жизнь

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки

Не месить — смешать и вылить на противень: пицца на жидком тесте — элементарный рецепт
Общество

Не месить — смешать и вылить на противень: пицца на жидком тесте — элементарный рецепт

Классический плов из говядины — готовим в казане на плите
Семья и жизнь

Классический плов из говядины — готовим в казане на плите

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.