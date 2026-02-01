Ирландию осадили в CAS за попытку отобрать олимпийскую квоту у Олесик

Ирландию осадили в CAS за попытку отобрать олимпийскую квоту у Олесик CAS отказался рассматривать жалобу Ирландии на квоту для саночницы Олесик

Российская саночница Дарья Олесик сохранит олимпийскую квоту, которую оспаривала Ирландская федерация (FIL), сообщили в пресс-службе Спортивного арбитражного суда (CAS). Апелляцию не стали рассматривать, поскольку комиссия не имеет права заниматься такими жалобами.

Арбитр установил, что решение передать спорную квоту нейтральной Олесик FIL приняла еще 16–18 января на этапе Кубка мира в Оберхофе, а уже 22 января ирландская федерация оспорила это письменно.

То есть спор возник задолго до 27 января — крайней даты, после которой CAS имеет право рассматривать такие дела, — и в любом случае не позже 26 января, когда завершался прием окончательных заявок на ОИ. Поэтому жалоба автоматически выпала из компетенции панели.

Участниками зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии станут 13 российских атлетов. В числе отобравшихся — фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также представители шорт-трека Алена Крылова и Иван Посашков. В лыжных гонках страну будут представлять Дарья Непряева и Савелий Коростелев, а на ледовой дорожке выступят конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова.