14 марта 2026 в 08:48

Европа оказалась в ловушке после одного решения США по России

TEC: Европа попала в ловушку из-за США после разрешения покупки нефти из России

Европа оказалась в сложной и фактически безвыходной ситуации после решения США смягчить ограничения в отношении российской нефти, пишет издание The European Conservative. Автор публикации считает, что ослабление санкционного давления со стороны Соединенных Штатов на российский энергетический сектор стало важным переломным моментом для стран Запада с начала СВО. Подобный шаг усиливает разногласия внутри западной коалиции и еще сильнее подрывает ее внутреннее единство.

После решения Вашингтона разница в подходах между США и ЕС стала очевидной. Для Белого дома санкции — это гибкий политический инструмент. <…> В Европе, напротив, отказ от зависимости от энергетики стал политическим обязательством, которое трудно оговорить. <…> Европа оказалась в ловушке между необходимостью прагматизма и грузом собственной риторики, — отмечается в материале.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон демонстрируют схожую позицию по вопросу экспорта российской нефти. Он отметил, что обе стороны проявляют заинтересованность в данной теме. По его словам, Соединенные Штаты предпринимают активные шаги, направленные на стабилизацию ситуации на мировых энергетических рынках.

До этого Саудовская Аравия значительно сократила объемы добычи нефти. Крупнейший в мире экспортер нефти уменьшил производство на 2,8 млн баррелей в сутки, что соответствует примерно 26% от прежнего уровня. В результате суточная добыча в королевстве снизилась примерно до отметки около 8 млн баррелей.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Израиль решил перенести «сценарий Газы» на ливанскую землю
Россиянам рассказали, где можно встретить медуз
Россиянам выставляют медицинские счета на триллионы рублей
Семь человек пострадали в ДТП с «мигрантским» автобусом в Москве
Москвичам рассказали, когда ждать пробуждения клещей
Румынские власти намеренно начали отрезать россиян от дома
«Поможет стать умнее»: в России дали фон дер Ляйен и Каллас один совет
В России впервые приняли ГОСТ на территории для прогулок с собаками
В Госдуме прояснили, какие выплаты затронет ближайшая индексация
Финансист рассказал, за что российские банки могут взимать плату
Сбежавшего в Россию от срочной службы иностранца поймали под Тамбовом
Россиян предупредили, что ночная стирка может обернуться штрафом
Россиянам назвали болезни, которые не лечатся по ОМС
Появилась новая информация о ракетах, запущенных КНДР в Японское море
Взрыв прогремел в еврейской школе Амстердама
Раскрыто, сколько Белый дом заработает на TikTok
Аферисты придумали новую схему обмана россиян под видом подачи 3-НДФЛ
Мошенники недосчитались миллиардов рублей из-за одного закона
«На пороге армагеддона»: в США опасаются катастрофы из-за войны с Ираном
Раскрыты детали новой лицензии США на продажу нефти России
Дальше
Самое популярное
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

