Европа оказалась в ловушке после одного решения США по России

Европа оказалась в ловушке после одного решения США по России TEC: Европа попала в ловушку из-за США после разрешения покупки нефти из России

Европа оказалась в сложной и фактически безвыходной ситуации после решения США смягчить ограничения в отношении российской нефти, пишет издание The European Conservative. Автор публикации считает, что ослабление санкционного давления со стороны Соединенных Штатов на российский энергетический сектор стало важным переломным моментом для стран Запада с начала СВО. Подобный шаг усиливает разногласия внутри западной коалиции и еще сильнее подрывает ее внутреннее единство.

После решения Вашингтона разница в подходах между США и ЕС стала очевидной. Для Белого дома санкции — это гибкий политический инструмент. <…> В Европе, напротив, отказ от зависимости от энергетики стал политическим обязательством, которое трудно оговорить. <…> Европа оказалась в ловушке между необходимостью прагматизма и грузом собственной риторики, — отмечается в материале.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон демонстрируют схожую позицию по вопросу экспорта российской нефти. Он отметил, что обе стороны проявляют заинтересованность в данной теме. По его словам, Соединенные Штаты предпринимают активные шаги, направленные на стабилизацию ситуации на мировых энергетических рынках.

До этого Саудовская Аравия значительно сократила объемы добычи нефти. Крупнейший в мире экспортер нефти уменьшил производство на 2,8 млн баррелей в сутки, что соответствует примерно 26% от прежнего уровня. В результате суточная добыча в королевстве снизилась примерно до отметки около 8 млн баррелей.