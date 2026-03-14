В Госдуме выступили против «цветовой иерархии» врачей

Рекомендации Министерства здравоохранения, регламентирующие цвет одежды медицинских работников, должны быть отменены, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в MAX. По его словам, подобные инициативы должны сначала обсуждаться с работниками данной сферы.
Несмотря на рекомендательный характер документа, считаю правильным его отозвать тем, кто направил письмо в организации здравоохранения. Прежде чем выступать с подобными решениями, необходимо их обсуждать с профессиональным сообществом, — высказался он.
Ранее в Минздраве разработали рекомендации по цвету медицинской одежды в зависимости от должности: фиолетовый — для руководства, темно-зеленый — для врачей, салатовый — для среднего персонала и лавандовый — для младшего. Администраторам предписан голубой цвет, немедицинским службам и IT-специалистам — серый, при этом цветовая гамма формируется согласно иерархической структуре организации. Ведомство также уделило внимание здоровью ног сотрудников, рекомендовав обувь с рифленой прорезиненной подошвой толщиной два-три сантиметра для снижения нагрузки и предотвращения скольжения.
Кроме того, Володин заявил о необходимости сохранить качество и доступность медицинской помощи в России, раскритиковав открытие новых факультетов в частных медвузах. По его словам, там выдают дипломы врачей и среднего персонала при отсутствии клинической базы и научных кадров.