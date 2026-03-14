В Госдуме выступили против «цветовой иерархии» врачей

Володин выступил против указаний Минздрава по цвету врачебных халатов

Рекомендации Министерства здравоохранения, регламентирующие цвет одежды медицинских работников, должны быть отменены, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в MAX. По его словам, подобные инициативы должны сначала обсуждаться с работниками данной сферы.

Несмотря на рекомендательный характер документа, считаю правильным его отозвать тем, кто направил письмо в организации здравоохранения. Прежде чем выступать с подобными решениями, необходимо их обсуждать с профессиональным сообществом, — высказался он.

Ранее в Минздраве разработали рекомендации по цвету медицинской одежды в зависимости от должности: фиолетовый — для руководства, темно-зеленый — для врачей, салатовый — для среднего персонала и лавандовый — для младшего. Администраторам предписан голубой цвет, немедицинским службам и IT-специалистам — серый, при этом цветовая гамма формируется согласно иерархической структуре организации. Ведомство также уделило внимание здоровью ног сотрудников, рекомендовав обувь с рифленой прорезиненной подошвой толщиной два-три сантиметра для снижения нагрузки и предотвращения скольжения.

Кроме того, Володин заявил о необходимости сохранить качество и доступность медицинской помощи в России, раскритиковав открытие новых факультетов в частных медвузах. По его словам, там выдают дипломы врачей и среднего персонала при отсутствии клинической базы и научных кадров.