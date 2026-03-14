Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 марта 2026 в 09:12

В Госдуме выступили против «цветовой иерархии» врачей

Володин выступил против указаний Минздрава по цвету врачебных халатов

Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Рекомендации Министерства здравоохранения, регламентирующие цвет одежды медицинских работников, должны быть отменены, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в MAX. По его словам, подобные инициативы должны сначала обсуждаться с работниками данной сферы.

Несмотря на рекомендательный характер документа, считаю правильным его отозвать тем, кто направил письмо в организации здравоохранения. Прежде чем выступать с подобными решениями, необходимо их обсуждать с профессиональным сообществом, — высказался он.

Ранее в Минздраве разработали рекомендации по цвету медицинской одежды в зависимости от должности: фиолетовый — для руководства, темно-зеленый — для врачей, салатовый — для среднего персонала и лавандовый — для младшего. Администраторам предписан голубой цвет, немедицинским службам и IT-специалистам — серый, при этом цветовая гамма формируется согласно иерархической структуре организации. Ведомство также уделило внимание здоровью ног сотрудников, рекомендовав обувь с рифленой прорезиненной подошвой толщиной два-три сантиметра для снижения нагрузки и предотвращения скольжения.

Кроме того, Володин заявил о необходимости сохранить качество и доступность медицинской помощи в России, раскритиковав открытие новых факультетов в частных медвузах. По его словам, там выдают дипломы врачей и среднего персонала при отсутствии клинической базы и научных кадров.

Вячеслав Володин
врачи
Минздрав
форма
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Израиль решил перенести «сценарий Газы» на ливанскую землю
Россиянам рассказали, где можно встретить медуз
Россиянам выставляют медицинские счета на триллионы рублей
Семь человек пострадали в ДТП с «мигрантским» автобусом в Москве
Москвичам рассказали, когда ждать пробуждения клещей
Румынские власти намеренно начали отрезать россиян от дома
«Поможет стать умнее»: в России дали фон дер Ляйен и Каллас один совет
В России впервые приняли ГОСТ на территории для прогулок с собаками
В Госдуме прояснили, какие выплаты затронет ближайшая индексация
Финансист рассказал, за что российские банки могут взимать плату
Сбежавшего в Россию от срочной службы иностранца поймали под Тамбовом
Россиян предупредили, что ночная стирка может обернуться штрафом
Россиянам назвали болезни, которые не лечатся по ОМС
Появилась новая информация о ракетах, запущенных КНДР в Японское море
Взрыв прогремел в еврейской школе Амстердама
Раскрыто, сколько Белый дом заработает на TikTok
Аферисты придумали новую схему обмана россиян под видом подачи 3-НДФЛ
Мошенники недосчитались миллиардов рублей из-за одного закона
«На пороге армагеддона»: в США опасаются катастрофы из-за войны с Ираном
Раскрыты детали новой лицензии США на продажу нефти России
Дальше
Самое популярное
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.