27 февраля 2026 в 09:07

Володин сделал заявление о качестве медицинской помощи в России

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В России важно сохранить качество медицинской помощи и ее доступность, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он раскритиковал открытие новых факультетов в частных медицинских вузах, где выдают дипломы врачей и среднего медицинского персонала. У этих учебных заведений нет ни клинической базы, ни научных кадров, подчеркнул Володин.

Завтра врач такой просто имеет диплом — как раньше продавали в подземном переходе, но при этом часто ВОЗ. Нам надо постараться поддержать классические медицинские вузы. Сохраните качество медицинской помощи и ее доступность, особенно в отдаленных наших селах и городах. Это крайне важно, — отметил он.

Ранее стало известно, что с 1 сентября Минздрав России планирует обновить перечень должностей медработников и фармацевтов, добавив в него новые специальности. По словам врача-терапевта Дмитрия Демидика, нутрициология станет специальностью среднего медицинского персонала. В список также включат новую позицию — врача по медицине здорового долголетия.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в свою очередь предложил увеличить время приема пациентов в государственных поликлиниках в два раза — до 30 минут. Он объяснил, что россиянам часто приходится обращаться в частные клиники, так как врачи в бесплатных медучреждениях сильно перегружены.

Вячеслав Володин
медицина
Госдума
Россия
