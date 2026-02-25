Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 13:46

Проект о поддержке «Почты России» внесут в Госдуму весной

Подписывайтесь на нас в MAX

Законопроект о поддержке «Почты России» будет внесен в Государственную думу в весеннюю сессию, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он выступил с отчетом в нижней палате парламента. Мишустин подчеркнул, что в первую очередь речь идет об обновлении требований к сети почтовой связи.

Уже подготовлен законопроект, который направлен на стабилизацию финансового состояния «Почты». Какие здесь ключевые инициативы? В первую очередь, это обновление требований к сети почтовой связи. Второй блок — это расширение перечня видов разрешенной деятельности на почте, — сказал премьер.

В ходе отчета правительства председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал сделать все возможное для спасения «Почты России». По его словам, данный вопрос следует взять под контроль.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что ведомство разрабатывает законопроект, направленный на поддержку «Почты России» в условиях жесткой конкуренции с маркетплейсами и службами доставки. По его словам, документ затронет всех «мощных игроков рынка».

Госдума
правительство
Россия
Михаил Мишустин
Вячеслав Володин
Почта России
