24 февраля 2026 в 13:00

Совет Госдумы изучит подлый замысел Британии и Франции по Украине

Володин призвал незамедлительно реагировать на планы передать Украине ЯО

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Планы Парижа и Лондона передать Киеву ядерное оружие требуют оперативного реагирования, считает председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что этот вопрос поднимут на заседании Совета Госдумы,.

Сведения о том, что Франция и Англия готовятся вооружить Киев ядерным оружием и средством его доставки, требуют незамедлительного реагирования. Планируем сегодня на Совете Государственной думы обсудить этот вопрос, — сказал Володин.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что планы Великобритании и Франции по оснащению Украины ядерным оружием грубо попирают нормы международного права. Так пресс-секретарь президента прокомментировал данные Службы внешней разведки РФ о проработке Лондоном и Парижем вопроса передачи таких вооружений украинским властям.

Кроме того, он отметил, что информация о намерении Великобритании и Франции предоставить Киеву ядерное оружие будет учитываться в ходе переговоров по урегулированию украинского кризиса. Песков назвал эти данные крайне опасными.

