24 февраля 2026 в 12:48

Песков назвал вопиющей идею Парижа и Лондона передать Киеву ядерную бомбу

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Идея Британии и Франции обеспечить Украину ядерной бомбой вопиющим образом нарушает международное право, сказал журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сообщения Службы внешней разведки РФ, что Париж и Лондон прорабатывают вопрос передачи данного оружия Киеву, передает РИА Новости.

Вы слышали уже призывы нашего парламента к коллегам в Англии и Франции предпринять действия для парламентских расследований. Это вопиющее нарушение всех норм и принципов, соответствующих актов международного права, — подчеркнул Песков.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что Германия отказалась ввязываться в авантюру Франции и Великобритании по передаче ядерного оружия украинскому правительству. При этом, по данным СВР, Париж и Лондон не оставляют планов по оснащению Украины таким вооружением.

Кроме того, Песков заявил, что сообщения о планах Лондона и Парижа вооружить Украину ядерным оружием будут приняты во внимание в переговорном процессе по урегулированию. Представитель Кремля охарактеризовал эти сведения как чрезвычайно опасные.

