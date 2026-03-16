Трамп заявил, что у главы аппарата Белого дома Уайлс диагностировали рак

У руководителя аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс нашли рак груди на ранней стадии, сообщил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social. При этом он отметил, что у Уайлс «отличный прогноз», и не объявил о планах замены чиновницы.

Во время лечения она будет проводить почти все время в Белом доме, — написал глава государства.

Ранее блогер Алина Акилова заявила, что у ее подруги Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии. По ее словам, сейчас Чекалину мучают сильные боли, из-за которых она вынуждена принимать тяжелые анальгетики.

Также звезда франшизы «Зловещие мертвецы» Брюс Кэмпбелл сообщил, что у него диагностировали онкологическое заболевание. Артист уточнил, что болезнь поддается лечению, однако отказался называть ее излечимой, а также не стал раскрывать детали о типе рака.

До этого главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, которая лечится от онкологического заболевания, заявила, что проходит одновременно лучевую и химиотерапию. Медиаменеджер отметила, что врачи диагностировали у нее «ураганное» течение болезни, спровоцированное стрессом.