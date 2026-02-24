Экономист предостерег россиян от хранения средств на банковских картах Экономист Балынин: средства с банковских карт могут украсть мошенники

Средства с банковских карт могут украсть мошенники, заявил «ФедералПресс» доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он призвал перечислять деньги на накопительный счет с ежедневным начислением процентов.

Деньги на банковской карте хранить не стоит, лучше их перечислять на накопительный счет — это одновременно и дополнительная защита от мошенников, и дополнительная финансовая выгода. С такого счета можно снимать средства в любой удобный момент времени, в том числе для ежедневных покупок, — отметил Балынин.

Экономист порекомендовал закрывать ненужные банковские карты. По его мнению, лучше всего выбрать для себя одну финансовую организацию с наиболее выгодными условиями обслуживания. Вторую банковскую карту допустимо завести только для проведения онлайн-платежей, подытожил Балынин.

Ранее Балынин заявил, что вклады в настоящий момент являются наиболее выгодным способом хранения средств. Он отметил, что такой способ пользуется спросом у населения.