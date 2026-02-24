Хинштейн рассказал, как управляет Курской областью из больницы Губернатор Хинштейн: лично вникаю во все ситуации, которые требуют внимания

Губернатор Курской области Александр Хинштейн в интервью NEWS.ru сообщил, что проходит реабилитацию после серьезного ДТП, в которое попал в конце января. По его словам, несмотря на травмы, он не прекращает работу.

Пока я прохожу ускоренный курс реабилитации, делаю все, чтобы как можно скорее вернуться в привычный рабочий ритм. Несмотря на это, держу руку на пульсе, общаюсь со всеми федеральными коллегами и коллегами из правительства региона, лично вникаю во все ситуации, которые требуют внимания, — заявил Хинштейн.

Конкретные прогнозы врачей относительно сроков возвращения к полноценной работе губернатор не уточнил.

Ранее Хинштейн в своем Telegram-канале опубликовал видеоролик, в котором рассказал о «непростом решении» отправиться в Москву. Он подчеркнул, что это не вопрос недоверия к курской медицине. Напротив, по словам Хинштейна, он благодарен местным врачам, которые провели ему «блестящую операцию». Губернатор объяснил, что сейчас для него важно как можно скорее завершить реабилитацию.