24 февраля 2026 в 15:33

Хинштейн рассказал, как управляет Курской областью из больницы

Губернатор Хинштейн: лично вникаю во все ситуации, которые требуют внимания

Александр Хинштейн Александр Хинштейн Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Губернатор Курской области Александр Хинштейн в интервью NEWS.ru сообщил, что проходит реабилитацию после серьезного ДТП, в которое попал в конце января. По его словам, несмотря на травмы, он не прекращает работу.

Пока я прохожу ускоренный курс реабилитации, делаю все, чтобы как можно скорее вернуться в привычный рабочий ритм. Несмотря на это, держу руку на пульсе, общаюсь со всеми федеральными коллегами и коллегами из правительства региона, лично вникаю во все ситуации, которые требуют внимания, — заявил Хинштейн.

Конкретные прогнозы врачей относительно сроков возвращения к полноценной работе губернатор не уточнил.

Ранее Хинштейн в своем Telegram-канале опубликовал видеоролик, в котором рассказал о «непростом решении» отправиться в Москву. Он подчеркнул, что это не вопрос недоверия к курской медицине. Напротив, по словам Хинштейна, он благодарен местным врачам, которые провели ему «блестящую операцию». Губернатор объяснил, что сейчас для него важно как можно скорее завершить реабилитацию.

Александр Хинштейн
ДТП
Курская область
реабилитация
