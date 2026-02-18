Хинштейн отправится в Москву для реабилитации после ДТП

Губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале опубликовал видеоролик, в котором рассказал о «непростом решении» отправиться в Москву. Там глава региона будет проходить реабилитацию после ДТП.

Я принял непростое для себя решение: направиться для продолжения реабилитации в Москву, в федеральный центр, — сказал Хинштейн.

Он подчеркнул, что это не вопрос недоверия к курской медицине. Напротив, по словам Хинштейна, он благодарен местным врачам, которые провели ему «блестящую операцию». Губернатор объяснил, что сейчас для него важно как можно скорее завершить реабилитацию.

Ускоренная реабилитация возможна только в специализированном профильном федеральном центре, а такие центры есть только в Москве, — объяснил Хинштейн.

Ранее глава Курской области подвел итоги атаки со стороны Вооруженных сил Украины в период с 09:00 17 февраля до 07:00 18 февраля. По его словам, дежурными средствами противовоздушной обороны сбиты 38 беспилотников. В результате атаки в селе Калиновка погиб 53-летний водитель.