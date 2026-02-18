Украинские войска убили водителя в селе под Курском В селе Калиновка 53-летний водитель погиб при атаке со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область период с 09:00 17 февраля до 07:00 18 февраля, написал в Telegram-канале губернатор Александр Хинштейн. По его словам, дежурными средствами противовоздушной обороны сбиты 38 беспилотников. В результате атаки в селе Калиновка погиб 53-летний водитель.

Всего в период с 09:00 17 февраля до 07:00 18 февраля сбито 38 вражеских беспилотников различного типа. <…> В результате атак в селе Калиновка Хомутовского района погиб 53-летний водитель автомобиля, — говорится в сообщении.

Как уточнил Хинштейн, ВСУ также 15 раз применили артиллерию. Еще три раза противник совершил сброс взрывного устройства. В селе Белица осколками посечен кузов и остекление автомобиля, повреждена хозяйственная постройка.

У административного здания сельского совета повреждена кровля, — добавил глава региона.

По данным Министерства обороны России, в ночь на 18 февраля силы противовоздушной обороны уничтожили более 40 украинских беспилотников. Атаке с воздуха подверглись шесть регионов страны, а также акватория Черного моря.